हिंदी न्यूज़ गैजेट्स आज लॉन्च होगा 50MP के तीन कैमरे वाला Xiaomi 12 Pro 5G, पैड 5 और नए स्मार्ट टीवी की भी होगी एंट्री

आज लॉन्च होगा 50MP के तीन कैमरे वाला Xiaomi 12 Pro 5G, पैड 5 और नए स्मार्ट टीवी की भी होगी एंट्री

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Wed, 27 Apr 2022 10:15 AM

इस खबर को सुनें