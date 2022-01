हिंदी न्यूज़ गैजेट्स Xiaomi 11T Pro 5G आज करेगा भारत में एंट्री, 108MP कैमरा के साथ मिलेगी 120W की फास्ट चार्जिंग

Xiaomi 11T Pro 5G आज करेगा भारत में एंट्री, 108MP कैमरा के साथ मिलेगी 120W की फास्ट चार्जिंग

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Wed, 19 Jan 2022 09:55 AM

इस खबर को सुनें