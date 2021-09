हिंदी न्यूज़ › गैजेट्स › Xiaomi 11 Lite NE 5G आज होगा लॉन्च, 64MP कैमरा और 33 वॉट फास्ट चार्जिंग है खूबी

गैजेट्स Xiaomi 11 Lite NE 5G आज होगा लॉन्च, 64MP कैमरा और 33 वॉट फास्ट चार्जिंग है खूबी Published By: Prashant Singh Wed, 29 Sep 2021 07:25 AM लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली