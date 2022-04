WhatsApp group के लिए आया नया Poll फीचर, देखें किस तरह करेगा काम

कंपनी नया ‘Group Polls’ फीचर ला रही है। इसके जरिए यूजर्स व्हाट्सएप पर ही पोल तैयार करके उसे ग्रुप्स में शेयर कर पाएंगे। इसके जरिए यूजर्स अपने विचार ग्रुप के दूसरे लोगों के साथ आसानी से साझा कर सकेंगे

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Tue, 19 Apr 2022 04:03 PM

