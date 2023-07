आपको पर्सनल मेसेज भेजेगा WhatsApp, देगा नए फीचर्स और टिप्स सबकी जानकारी

ऐप पर पढ़ें

लोकप्रिय मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp पर आने वाले नए फीचर्स की जानकारी यूजर्स को फटाफट मिले, इसके लिए जल्द ऐप खुद आपको पर्सनल मेसेज भेजेगी। नया WhatsApp Official Chat फीचर लाइव हो चुका है और प्लेटफॉर्म के वेरिफाइड अकाउंट से यूजर्स को मेसेजेस भेजे जा रहे हैं। टेलीग्राम जैसी अन्य ऐप्स पहले ही यूजर्स को नए अपडेट्स की जानकारी आधिकारिक चैनल पर देती हैं और अब वॉट्सऐप भी ऐसा ही करने जा रहा है।

वॉट्सऐप के नए फीचर को Official Chat for tips and tricks नाम दिया गया है और इसका रोलआउट शुरू हो चुका है। रिपोर्ट में सामने आया है कि इस फीचर के साथ यूजर्स को लेटेस्ट अपडेट्स और फीचर्स की जानकारी इनबॉक्स में दी जाएगी। अभी नए वॉट्सऐप फीचर्स की जानकारी कई यूजर्स को बाद में मिल पाती है और वे फौरन उस नए फीचर का इस्तेमाल शुरू नहीं करते। अभी WABetaInfo जैसे थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म्स ही ऐप में होने वाले बदलावों को मॉनीटर करते हैं।

अब स्मार्टवॉच में डाउनलोड करें WhatsApp, बिना फोन के होगी चैटिंग और कॉलिंग

चुनिंदा यूजर्स के साथ फीचर की टेस्टिंग

शुरुआत में वॉट्सऐप ने नए फीचर को चुनिंदा यूजर्स के लिए ही रिलीज किया था और वॉट्सऐप बीटा फॉर एंड्रॉयड वर्जन 2.23.15.10 के साथ यह बीटा यूजर्स को मिलना शुरू हुआ था। वहीं, अब ढेरों यूजर्स को वेरिफाइड वॉट्सऐप अकाउंट से नए मेसेज भेजे जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि यूजर्स को चैट में मेसेजेस ब्लॉक करने का विकल्प भी दिया गया है, यानी कि अगर वे वॉट्सऐप अपडेट्स के बारे में जानकारी नहीं चाहते तो इसे ब्लॉक भी कर सकते हैं।

ऐसे काम करेगा नया WhatsApp फीचर

नया फीचर ऐक्सेस करने के लिए यूजर्स को कुछ नहीं करना और उन्हें खुद ऐप की ओर से मेसेज भेजा जाएगा। वेरिफाइड वॉट्सऐप अकाउंट से मेसेज भेजकर यूजर्स को प्राइवेसी टिप्स और अन्य फीचर्स की जानकारी दी जाएगी। इन मेसेजेस के साथ मिलने वाले ऐक्शन बटन्स पर टैप कर यूजर्स आसानी से सेटिंग्स बदल पाएंगे, या फिर नए फीचर्स आजमा सकेंगे। इस चैट को ब्लॉक या म्यूट करने का विकल्प भी दिया जाएगा।

फोन की गैलरी से छुपाने हैं WhatsApp मेसेज और चैट्स? काम आएगी यह ट्रिक

टू-स्टेप वेरिफिकेशन से जुड़ा पहला मेसेज

बीटा वर्जन में वॉट्सऐप इस फीचर को रोलआउट करते वक्त पहला मेसेज टू-स्टेप वेरिफिकेशन से जुड़ा भेज रहा है और यूजर्स से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहा है। इस फीचर के साथ वॉट्सऐप यूजर्स अपने अकाउंट को पिन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए 6-डिजिट का रजिस्ट्रेशन कोड भी सेटअप कर सकते हैं। इस तरह अतिरिक्त सुरक्षा लेयर जुड़ जाती है। ऐसे ही अन्य टिप्स और ट्रिक्स आने वाले दिनों में ऐप की ओर से शेयर किए जाएंगे।