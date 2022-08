WhatsApp लेकर आया कमाल का फीचर, Message भेजने के 2 दिन बाद भी कर सकेंगे Delete

WhatsApp यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है, दरअसल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने आज अपना एक ऐसा फीचर रोल आउट कर दिया है जिसका यूजर्स को काफी समय से इंतज़ार था। कंपनी ने Delete for everyone फीचर में अपडेट किया है। अब व्हाट्सऐप यूजर्स भेजे हुए मेसेज को 2 दिन के बाद भी सभी के लिए डिलीट कर सकते थे। यह फीचर आज आधिकारिक तौर पर सभी के लिए रोल आउट हो गया है। इससे पहले इसकी बीटा वर्जन में टेस्टिंग चल रही थी।

कंपनी ने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए Delete फीचर की नई समय सीमा की घोषणा करते हुए लिखा, 'अपने मेसेज के बारे में सोच-विचार कर रहे हैं? अब आपके पास भेजें गए मेसेज को चैट से हटाने के लिए 2 दिन से अधिक का समय होगा।'

नए फीचर के फायदे

WhatsApp यूजर्स के पास अपने मेसेज को डिलीट करने के लिए 2 दिन 12 घंटे का समय होगा। यूजर्स को मेसेज डिलीट करने के दो ऑप्शन मिलेंगे Delete for me और Delete for everyone। Delete for me के तहत डिलीट हुआ मेसेज सिर्फ आपको नहीं दिखाई देगा और Delete for everyone का ऑप्शन सेलेक्ट करने पर मेसेज न आपकी चैट में नजर आएगा और न ही रिसीवर की चैट में दिखाई देगा।

WhatsApp पर मेसेज Delete करने का तरीका

- व्हाट्सऐप खोलें और उस चैट पर जाएं जिसमें वह मेसेज है जिसे आप हटाना चाहते हैं।

- आप जिस मेसेज को डिलीट करना चाहते हैं उसे टैप करके रखें। आप एक बार में कई मेसेज को डिलीट कर सकते हैं।

- यहां पर Delete पर टैप करें और फिर Delete for me या Delete for all चुन लें।

नया फीचर यूज करने लिए WhatsApp को अपडेट करें

व्हाट्सऐप को अपडेट करने के लिए, बस गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और व्हाट्सऐप सर्च करें। यदि आपको व्हाट्सऐप पेज पर 'अपडेट' बटन दिखाई देता है, तो लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करने के लिए बस उस पर क्लिक करें। यदि आपको 'अपडेट' बटन दिखाई नहीं देता है, तो आप पहले से ही लेटेस्ट वर्जन पर हैं।