WhatsApp यूजर्स अनचाहे लोगों से छुपा पाएंगे लास्ट सीन और स्टेटस, आने वाला है एक कमाल का फीचर

WhatsApp यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए ढेर सारे नए फीचर्स पर काम कर रहा है। हाल में आई रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सऐप कुछ ऐसे फीचर्स की टेस्टिंग कर रहा है जिसके जरिए यूजर्स अपना स्टेटस, लास्ट सीन और प्रोफाइल फोटो कुछ सिलेक्टेड लोगों से छुपा सकते हैं। बता दें कि कुछ समय पहले व्हाट्सऐप को आईओएस बीटा ऐप पर फीचर की टेस्टिंग करते हुए देखा गया था, अब व्हाट्सऐप के एंड्रॉयड वर्जन पर भी इस फीचर की टेस्टिंग करते हुए देखा गया था।

Wabetainfo के मुताबिक, व्हाट्सऐप यूजर्स अब चुनिंदा कॉन्टैक्ट्स से लास्ट सीन, स्टेटस, प्रोफाइल पिक्चर और बहुत कुछ छिपाने के लिए फीचर पेश करने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि व्हाट्सऐप लास्ट सीन, प्रोफाइल पिक्चर, अबाउट के लिए एक नया माई कॉन्टैक्ट को छोड़कर एक एडिशनल ऑप्शन जोड़ने की योजना बना रहा है, ताकि आप किसी भी व्यक्ति से अपनी पर्सनल डिटेल्स छुपा सकें।

व्हाट्सऐप फीचर ट्रैकर ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है कि यह फीचर रोल आउट होने के बाद कैसा दिखेगा। स्क्रीनशॉट में, आप Everyone, My contacts, My contacts except, Nobody जैसे चार ऑप्शन दिखाई देंगे। इसलिए यदि आप किसी अनचाहे व्यक्ति अपने अपडेट साझा नहीं करना चाहते हैं, तो आप contact except option चुन सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स से लास्ट सीन, प्रोफाइल पिक्चर और बाकी सब कुछ छिपाने का विकल्प भी मिलेगा।

हालाँकि, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यदि आप अपना लास्ट सीन किसी से छिपाते हैं, तो आप उनका लास्ट सीन भी नहीं देख पाएंगे। व्हाट्सऐप फिलहाल अपने आईओएस और एंड्रॉयड ऐप पर इस फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। अभी मैसेजिंग ऐप ने इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।