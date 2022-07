अब वॉट्सऐप पर छिप जाएगा 'Online' इंडिकेटर, कोई नहीं जान पाएगा आप ऐप चला रहे हैं या नहीं

वॉट्सऐप ने पिछले कुछ वर्षों में कई प्राइवेसी-ओरिएंटेड फीचर्स पेश किए हैं। अपनी रीड रिसीपेंट्स और ब्लू टिक को डिसेबल करने की क्षमता से लेकर अपने प्रोफाइल फोटो को कुछ या सभी कॉन्टैक्ट्स से छिपाने तक कई यूनिक फीचर्स ऐप में आ चुके हैं। हालांकि, वॉट्सऐप का एक पहलू लंबे समय से नहीं बदला है और वह है 'Online' इंडीकेटर जो हर बार जब आप ऐप खोलते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं तो दूसरों के डिवाइसेस पर आपके नाम/नंबर के तहत दिखाई देता है।

अब, ऐसा लगता है कि वॉट्सऐप आखिरकार इस पर काम कर रहा है, और भविष्य में ऐप में एक बदलाव पेश कर सकता है, जिससे आप 'ऑनलाइन' स्टेटस इंडिकेटर को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं, जिससे आप अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों को बिना बताए ऐप को जब चाहें खोल सकते हैं।

WABetaInfo जो वॉट्सऐप के नए फीचर्स को ट्रैक करता है कि एक रिपोर्ट के अनुसार, प्लेटफॉर्म एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जो वॉट्सऐप यूजर्स को कंट्रोल देगा कि कौन उनका 'Online' स्टेटस देख सकता है।

ऐसे काम करेगा नया फीचर

- जैसा कि ऊपर शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है, वॉट्सऐप आपको अपने 'Online' इंडिकेटर के लिए दो सेटिंग्स के बीच चयन करने देगा। आप या तो इसे 'Everyone' पर सेट कर सकेंगे, जो आपके ऑनलाइन होने पर सभी को आपका ऑनलाइन स्टेटस दिखाएगा (जब तक कि वे ब्लॉक न हों) या फिर आप 'Same as Last Seen' ऑप्शन चुन सकेंगे, जो उन्हीं लोगों को आपका 'Online' स्टेटस दिखाएगा, जिन्हें आपका 'Last Seen' इंडिकेटर देखने की अनुमति है।

- आप अपना 'लास्ट सीन' कैसे सेट करते हैं, इस पर निर्भर करते हुए, आपकी 'ऑनलाइन' स्टेटस भी कम या ज्यादा लोगों के लिए उपलब्ध होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने 'लास्ट सीन' को 'नोबडी' और 'ऑनलाइन' स्टेटस को 'सेम लास्ट सीन' पर सेट करते हैं, तो कोई भी आपके 'लास्ट सीन' और 'ऑनलाइन' इंडिकेटर दोनों को नहीं देख पाएगा।

स्टेबल यूजर्स के लिए कब आएगा फीचर?

रिपोर्ट में कहा गया है कि स्क्रीनशॉट आईओएस पर लिया गया है, यह फीचर अंततः एंड्रॉइड और डेस्कटॉप यूजर्स के लिए भी आएगा। ध्यान दें कि यह सुविधा फिलहाल डेवलपमेंट फेज़ में है, इसलिए यह नहीं बताया जा सकता कि इसे आने में कितना समय लगेगा। हालांकि, फीचर पहले बीटा यूजर्स के लिए आएगा, और किसी भी बग को दूर करने के बाद इसे स्टेबल यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा।

