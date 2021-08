खतरे की घंटी है WhatsApp पर आया यह मेसेज, हैकर्स की शातिर चाल

अगर आप WhatsApp यूज करते हैं, तो आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। हैकर्स वॉट्सऐप के जरिए बड़ी आसानी से किसी भी यूजर को अपना शिकार बना सकते हैं। चिंता की बात यह है कि साइबर क्रिमिनल्स ने वॉट्सऐप में मिलने वाले एक खास सिक्योरिटी फीचर को ही अपना नया हथियार बना लिया है। वॉट्सऐप के इस सिक्यॉरिटी फीचर का नाम two-factor authentication है।



अकाउंट की सेफ्टी के लिए लॉन्च हुआ था फीचर

वॉट्सऐप ने टू-स्टेप वेरिफिकेशन फीचर को यूजर्स के अकाउंट की सेफ्टी के लिए लॉन्च किया था। अब हैकर्स बड़े शातिर तरीके से इसका इस्तेमाल हैकिंग के लिए कर रहे हैं। इसे वेरिफिकेशन कोड स्कैम भी कहा जा सकता है। यह कोड दरअसल टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कोड होता है और यह फोन चेंज करने पर वॉट्सऐप अकाउंट को ऐक्टिवेट करने के लिए जरूरी होता है।

हैकर्स के बिछाए जाल में फंस जाते हैं यूजर

इस साइबर क्राइम में हैकर्स यूजर को लॉगइन कोड के साथ एक टेक्स्ट मेसेज भेजते हैं। इस टेक्स्ट मेसेज में हैकर यूजर्स को किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के नंबर से मेसेज भेजते हैं। इस मेसेज में 'Hey! I accidentally sent you my WhatsApp log-in code. Could you send it back to me please?' लिखा होता है। यूजर हैकर्स के बिछाए इस जाल में आसानी से फंस जाते हैं और लॉगइन कोड को उनके साथ शेयर कर देते हैं।

फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के अकाउंट को भी खतरा

अगर आपने हैकर द्वारा भेजे गए इस मेसेज का रिप्लाइ कर दिया तो आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। इस वेरिफिकेशन कोड की मदद से हैकर आपके अकाउंट में लॉगइन कर लेंगे और आप अकाउंट से लॉगआउट हो जाएंगे। चिंता की बात यह भी है कि अगर हैकर्स के हाथ आपका वॉट्सऐप अकाउंट लग गया, तो वे बड़ी आसानी से आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी अपना शिकार बना लेंगे।

स्कैम से बचने का एक ही तरीका

अगर आपके पास कोई ऐसा मेसेज आता है , तो उसे तुरंत डिलीट करे दें। साथ ही उस फ्रेंड या फैमिली मेंबर को भी यह जानकारी दे दें कि उनके नंबर से आपको एक ऐसा मेसेज रिसीव हुआ है। अगर गलती से आपको लगता है कि आपका अकाउंट हैक हो गया है, तो तुरंत अपने अकाउंट में फिर से लॉगइन करें। लॉगइन करने के लिए आपके नंबर पर सही वेरिफिकेशन कोड आएगा और इसे एंटर करते ही हैकर आपके अकाउंट से लॉगआउट हो जाएगा।