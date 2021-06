WhatsApp आजकल हर किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। हर उम्र के लोग आज व्हाट्सऐप यूज कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा टाइम WhatsApp पर गुजारने के बावजूद लोग व्हाट्सऐप पर मौजूद कई खास फीचर्स से आनजान हैं। लेकिन कोई बात नहीं हम आपको WhatsApp पर मौजूद खास फीचर्स से दूर नहीं रहने देंगे। इस कड़ी में आज हम आपको WhatsApp से जुड़ी एक ट्रिक के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जिसके जरिए आप आसानी से मेसेज शेड्यूल कर सकेंगे। ये फीचर सबसे ज्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों को उनके बर्थडे और एनिवर्सरी पर विश करने के काम आता है। आमतौर पर ऐसा हो जाता है कि हम अपने कई खास लोगों के स्पेशल इवेंट भूल जाते हैं, लेकिन अब WhatsApp के इस ट्रिक के जरिए आपका ये काम भी आसान हो जाएगा।

इस ट्रिक के बारे बिना याद रखें रात को 12 बजे मेसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सऐप पर फिलहाल आधिकारिक रूप से यह सुविधा नहीं है। लेकिन एक थर्ड पार्टी ऐप के जरिए इस ट्रिक को यूज किया जा सकता है। ये थर्ड-पार्टी ऐप आपको व्हाट्सऐप पर मैसेज शेड्यूल करने में मदद करेगा। जिसके आप जिसको जिस समय चाहेंगे आपका मेसेज खुद-ब-खुद चला जाएगा। तो आइये आपको बताते हैं कि आप कैसे ये Message Scheduling कर सकते हैं।

Andorid फोन पर कैसे करें शेड्यूल

>> गूगल प्ले स्टोर पर जाकर SKEDit डाउनलोड कर लें।

>> SKEDit को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले इसमें sign up करना होगा।

>> sign up करने के बाद मेन मैन्यू में से WhatsApp पर टैप करें।

>> इसके बाद कुछ परमिशन देना होता है। अब Enable Accessibility पर क्लिक करें फिर SKEDit पर जाकर toggle को ऑन कर दें। इसके बैद आपको Allow पर टैप करना है।

>> इसके बाद ऐप में वापस जाएं, जहां पर आप अपने मैसेज को शेड्यूल कर पाएंगे।

>> नीचे अब आपको फाइनल toggle दिखेगा। यहां आपको Ask Me Before Sending का ऑप्शन दिखेगा। इसे ऑन करके शेड्यूल करते हैं, तो मैसेज भेजने से पहले आपको एक नोटिफिकेशन भेजेगा, जिस पर क्लिक करने के बाद ही यह मैसेज भेजा जाएगा। इसे ऑफ करते हैं, तो बिना नोटिफिकेशन भेजे यह मैसेज भेजा दिया जाएगा।

i-Phone पर कैसे करें शेड्यूल

>> सबसे पहले Apple App Store पर जाकर Shortcuts ऐप आईफोन में डाउनलोड करें।

>> अब Automation टैब को सेलेक्ट करें। अब टॉप राइट कॉर्नर पर दिए + icon पर क्लिक करें और Create Personal Automation पर टैप करें।

>> इसके बाद Time of Day पर टैप करें जब भी आपको अपना मैसेज भेजना है उसे शेड्यूल कर दें। इसके बाद Next पर टैप करें।

>> अब Add Action पर जाकर सर्च बार में जाकर Text टाइप करें। अब नीचे आ रही लिस्ट में से Text को सेलेक्ट करें और Text में जाकर अपना मैसेज टाइप करें।

>> अब मैसेज बॉक्स के नीचे आपको एक + आइकन दिखेगा उस पर टैप करें और फिर सर्च बार में जाकर व्हाट्सऐप को सर्च करें।

>> यहां आपको कुछ लिस्ट दिखेगी। आपको Send Message via WhatsApp सेलेक्ट करना है और स्क्रीन पर आपको Done पर टैप करना है।