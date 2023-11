ऐप पर पढ़ें

मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp की ओर से लगातार कई नए बदलाव इसके फीचर्स और इंटरफेस में किए जा रहे हैं। अब प्लेटफॉर्म की ओर से मौजूदा चैट विंडो में एक बदलाव किया जा रहा है। यूजर्स को अन्य कॉन्टैक्ट्स की चैट विंडो में ही उनके वॉट्सऐप स्टेटस दिखाए जाएंगे। इस तरह आप जो भी स्टेटस अपने प्रोफाइल में लिखते हैं, वह देखने के लिए चैट इन्फो पेज पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

वॉट्सऐप प्रोफाइल सेटअप करते वक्त यूजर्स को अभी नाम, प्रोफाइल फोटो और स्टेटस सेट करने को कहा जाता है। इस स्टेटस में यूजर्स अपने मन की बात लिख सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि यह स्टेटस लिमिटेड कैरेक्टर्स में कुछ भी लिखने का विकल्प देता है। अब यूजर्स का यह स्टेटस उनके नाम या नंबर के नीचे ही बाकियों को दिखाया जाएगा और इसे देखना आसान होगा।

लोकप्रिय ब्लॉग साइट ने दी जानकारी

वॉट्सऐप के नए फीचर्स और अपडेट्स की जानकारी देने वाली ब्लॉग साइट WABetaInfo की ओर से नए बदलाव के बारे में बताया गया है और इसके स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए गए हैं। यह बदलाव वॉट्सऐप बीटा वर्जन फॉर एंड्रॉयड (v2.23.25.11) में किया गया है। जल्द ही बाकियों को भी यह अपडेट ऐप में दिखने लगेगा।

वॉट्सऐप प्राइवेसी सेटिंग्स में विकल्प

स्क्रीनशॉट में दिखा है कि यूजर्स को उनके कॉन्टैक्ट्स का स्टेटस अब नाम के नीचे नजर आएगा। यहीं यूजर्स को किसी के ऑफलाइन होने पर उसका last seen स्टेटस दिखता है। यह विकल्प यूजर्स को प्राइवेसी सेटिंग्स में दिखता है और नया बदलाव भी इससे ही जुड़ा है। अगर यूजर्स की प्राइवेसी सेटिंग्स में last seen का विकल्प इनेबल करते हैं तो स्टेटस और लास्ट सीन दोनों नाम के नीचे दिखेंगे।

अब किसी का स्टेटस देखने के लिए उसके प्रोफाइल पर जाने की जरूरत नहीं होगी या फिर चैट इन्फो पेज पर नहीं जाना होगा। इस तरह अगर कोई अपना स्टेटस अपडेट करता है तो फौरन यह बदलाव बाकियों को दिख जाएगा। नया अपडेट अभी केवल बीटा वर्जन में दिखा है, ऐसे में सभी को इससे जुड़ा बदलाव दिखने में कुछ सप्ताह का वक्त लग सकता है।