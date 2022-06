बदल रहा आपका WhatsApp, Edit के बाद अब Undo का फीचर, दूर होगी एक बड़ी प्रॉब्लम

व्हाट्सएप हमें लंबे समय से मैसेज डिलीट करने की सुविधा देता आ रहा है। लेकिन क्या हो अगर आप बेहद जरूरी मैसेज को भी डिलीट कर बैठें? या फिर आपको डिलीट फॉर एवरीवन (delete for everyone) का ऑप्शन चुनना हो और आप गलती से डिलीट फॉर मी (delete for me) का विकल्प चुन बैठे हैं? ऐसे में आपकी परेशानी खत्म होने की जगह है और दोगुनी हो जाएगी। लेकिन अब यह समस्या दूर होने जा रही है, क्योंकि व्हाट्सएप पर एक नया Undo फीचर आने वाला है।

इस पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर एक नया फीचर टेस्टिंग होते देखा गया है। WABetaInfo ने कुछ स्क्रीनशॉट जारी किए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि जब एक यूजर delete for me ऑप्शन पर टैप करता है, तो व्हाट्सएप में नीचे की तरफ Undo का विकल्प आ जाता है। बता दें कि टेलीग्राम जैसी दूसरे मैसेजिंग ऐप्स में यूजर्स के पास delete for everyone चुनने के बावजूद कुछ सेकेंड्स तक इसे रिस्टोर करने का ऑप्शन होता है।

अब भेजिए 2GB तक की फाइल्स

इसके अलावा व्हाट्सएप एक दूसरे फीचर पर भी काम कर रहा है। जल्द ही आप व्हाट्सएप पर 2GB तक की फाइल भेज सकेंगे। फिलहाल फाइल भेजने की मैक्सिमम लिमिट 100MB है। नया फीचर, जिसकी मार्च में अर्जेंटीना में टेस्टिंग थी, व्हाट्सएप बीटा वर्जन 2.22.13.6 के साथ आया है। अब इसे दुनियाभर में टेस्टिंग के लिए जारी किया जा रहा है।

इसके अलावा व्हाट्सएप पर कुछ और भी फीचर्स आने वाले हैं। इसमें चैट को भेजने के बाद एडिट करने का ऑप्शन और गायब हो चुकी चैट (disappearing Messages) को सेव करने का विकल्प भी शामिल है।