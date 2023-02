Whatsapp पर दिन-रात करिए चैटिंग, किसी को ऑनलाइन नहीं दिखेंगे; जानें कैसे

ऐप पर पढ़ें

दुनिया के सबसे लोकप्रिय मेसेजिंग प्लेटफॉर्म Whatsapp पर यूजर्स को लंबे इंतजार के बाद एक ऐसा फीचर मिल गया है, जिसे लेकर वे काफी परेशान होते थे। दरअसल, वॉट्सऐप में ऐक्टिव होने की स्थिति में उनके नाम के नीचे Online स्टेटस दिखने लगता था, जिससे बाकियों को पता चल जाता था कि वे चैटिंग कर रहे हैं और ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। यूजर्स की मांग के बाद आखिरकार इस Online स्टेटस को छुपाने का विकल्प मिल गया है। यानी कि आप बिना किसी को पता चले ऐप पर ऐक्टिव रह सकते हैं।

नाम के नीचे Online लिखा दिखने का मतलब था कि चैट विंडो ओपेन करते ही सामने वाले को पता चल जाता है कि आप वॉट्सऐप चला रहे हैं। ऐसे में उसके मेसेजेस का जवाब ना देना या फिर उसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है और आप झूठ नहीं बोल सकते। यूजर्स चाहते थे कि उन्हें पूरी प्राइवेसी मिले और आखिरकार नया बदलाव लागू हो गया है। हालांकि, ध्यान रहे अगर आप Online स्टेटस हाइड करते हैं तो आपको बाकी लोग भी Online नहीं दिखाई देंगे।

एक फोन में चलाएं दो-दो नंबर से वॉट्सऐप, किसी थर्ड-पार्टी ऐप की जरूरत भी नहीं

पहले लेनी पड़ती थी थर्ड-पार्टी ऐप्स की मदद

यूजर्स को पहले ऐप में Online स्टेटस हाइड करने का विकल्प नहीं मिलता था और ऐसा करने के लिए अलग-अलग ट्रिक्स आजमानी पड़ती थीं या फिर कुछ यूजर्स थर्ड-पार्टी ऐप्स की मदद लेते थे। अच्छी बात है कि अब किसी थर्ड-पार्टी ऐप या फिर मॉडिफाइड वॉट्सऐप (जैसे- GB वॉट्सऐप) इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है और प्राइवेसी सेटिंग्स में नया विकल्प दिया गया है, जिसे आसानी से बदला जा सकता है।

यह भी पढ़ें: बिना नंबर सेव किए वॉट्सऐप मेसेज भेजना है? तो बस इतना ही करना होगा

आपको फॉलो करने होंगे ये आसान स्टेप्स

ऑनलाइन स्टेटस हाइड करने के लिए आपको नीचे बताए गए आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे। इसके बाद आप बाकियों को ऑनलाइन नहीं दिखेंगे और चैटिंग जारी रख सकेंगे।

1. सबसे पहले वॉट्सऐप को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करें और ऐप ओपेन करें।

2. अब आपको दाईं ओर सबसे ऊपर दिए गए तीन डॉट्स पर टैप करने के बाद सेटिंग्स में जाना होगा।

3. यहां Privacy ऑप्शन पर टैप करने के बाद 'Last seen and online' पर टैप करना होगा।

4. आप तय कर सकते हैं कि आपका Last seen कौन देख सकता है और यहां चुना गया विकल्प ही Online स्टेटस पर भी लागू किया जा सकेगा। यहां सबसे आखिरी विकल्प Nobody चुनें।

5. Who can see when I'm online में दो विकल्प Everyone और Same as last seen दिए गए हैं, जिसमें से नीचे वाला चुनना होगा।

6. अब आपके ऑनलाइन होने पर भी किसी को नाम के नीचे Online नहीं दिखेगा और आप भी बाकियों को Online नहीं देख पाएंगे।

(फोटो क्रेडिट: GuidingTech)