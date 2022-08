WhatsApp में होने वाला है बड़ा बदलाव, नहीं ले पाएंगे इन मेसेज के स्क्रीनशॉट

WhatsApp में बड़ा अपडेट आने वाला है। यह अपडेट वॉट्सऐप के View Once फीचर से जुड़ा है। इस फीचर के आने के बाद व्यू वन्स इनेबल करके भेजे गए मेसेजेस (फोटो/वीडियो) का स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा सकेगा। कंपनी ने व्यू वन्स को जब रोलआउट किया था, तब इस पर काफी सवाल उठे थे। इसकी वजह थी कि जिस मकसद के लिए इस फीचर को लाया गया था, वह पूरा नहीं हो रहा था। इस फीचर को इनेबल करके भेजे गए मेसेज देखे जाने के बाद रिसीवर के चैट से गायब हो जाते हैं। हालांकि, इसमें बड़ी खामी यह है कि इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। अब कंपनी ने इसमें सुधार करते हुए स्क्रीनशॉट को ब्लॉक करने की तैयारी कर रही है।

जल्द रोलआउट होगा नया फीचर

वॉट्सऐप ने कन्फर्म कर दिया है कि वह व्यू वन्स फीचर में स्क्रीनशॉट ब्लॉक करने के फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। कंपनी ने यह भी कहा कि इसे जल्द ही ग्लोबल यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस फीचर के आने से यूजर बेझिझक व्यू वन्स फीचर का इस्तेमाल कर सकेंगे। कंपनी ने व्यू वन्स फीचर को iOS के साथ ही ऐंड्रॉयड यूजर्स के लिए रोलआउट किया था।

हाइड कर सकेंगे अपना ऑनलाइन स्टेटस

वॉट्सऐप ने यूजर्स के लिए एक और नए प्राइवेसी फीचर का ऐलान किया है। यह यूजर्स को ऑनलाइन स्टेटस को हाइड करने की सुविधा देगा। यह फीचर उसी तरह काम करता है, जैसे लास्ट सीन, प्रोफाइल फोटो और स्टेटस को खास कॉन्टैक्ट्स से हाइड किया जाता है। ऑनलाइन स्टेटस और लास्ट सीन को हाइड करने के ऑप्शन को वॉट्सऐप सेटिंग्स के अकाउंट सेक्शन में दिए गए प्राइवेसी में जाकर ऐक्सेस किया जा सकेगा।

लास्ट सीन सेक्शन में यूजर्स को Everyone, My Contacts, My Contacts Except और Nobody का ऑप्शन मिलेगा। वहीं, ऑनलाइन स्टेटस सेक्शन में कंपनी Everyone और Same as last seen का ऑप्शन देने वाली है। ऐसे में अगर आप वॉट्सऐप पर अपना ऑनलाइन स्टेटस किसी को दिखाना नहीं चाहते, तो आपको लास्ट सीन सेक्शन में Nobody और ऑनलाइन स्टेटस में Same as last seen का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। कंपनी ने कहा कि इस फीचर को अगस्त के आखिर तक रोलआउट करना शुरू कर दिया जाएगा।