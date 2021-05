WhatsApp वॉइस मेसेज का बदला अंदाज, नए स्टिकर पैक से मजेदार हुई चैटिंग

WhatsApp अपने यूजर्स के चैटिंग एक्सपीरियंस को और मजेदार बनाने के लिए नया फीचर रोलआउट कर रहा है। इस फीचर की मदद से यूजर रिसीव किए गए वॉइस मेसेज की स्पीड को 2x तक बढ़ा सकते हैं। कंपनी इस फीचर को ऐंड्रॉयड के साथ ही iPhone यूजर्स के लिए भी रोलआउट कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने 'Laugh It Off!' नाम से एक नया स्टिकर पैक भी रिलीज किया है। नए पैक में कंपनी 28 ऐनिमेटेड स्टिकर ऑफर कर रही है।

स्पीड सेट करने के लिए तीन ऑप्शन

वॉट्सऐप ऐंड्रॉयड का वर्जन नंबर 2.21.9.15 और iPhone पर वॉट्सऐप का वर्जन नंबर 2.21.100 यूज करने वाले यूजर्स को वॉइस मेसेज के लिए प्लेबैक स्पीड टॉगल दिया जा रहा है। इसकी मदद से यूजर रिसीव किए गए वॉइस मेसेज की प्लेबैक स्पीड को 1x, 1.5x या 2x पर सेट कर सकते हैं। प्लेबैक स्पीड को कंट्रोल करने वाला यह टॉगल ऑडियो सीकबार के राइट साइड में दिया गया है। यूजर इसे टैप करके प्लेबैक स्पीड को अपनी मर्जी के अनुसार सेट कर सकते हैं।

▶️ WhatsApp is rolling out playback speeds for WhatsApp Web!



The possibility to listen to voice messages using a different playback speed is available for everyone on WhatsApp Web and Desktop.https://t.co/jX17PxzAfJ