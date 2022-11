WhatsApp में आया खास Do Not Disturb मोड, बड़े काम का है नया फीचर

ऐप पर पढ़ें

WhatsApp दुनिया भर के करोड़ों यूजर्स का सबसे पसंदीदा इंस्टेंट मेसेजिंग प्लैटफॉर्म है। यहां यूजर फोटो-वीडियो शेयर करने के साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली से वॉइस और वीडियो कॉलिंग के जरिए भी कनेक्ट होते हैं। यूजर्स के ऐप एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कंपनी नए-नए फीचर लाती रहती है। इसी कड़ी में अब Do Not Disturb API की एंट्री हुई है। इस फीचर की मदद से यूजर्स को यह समझने में आसानी होगी कि उन्होंने अपनी डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग्स के कारण किसी कॉल को मिस कर दिया है। वॉट्सऐप में आए इस नए फीचर की जानकारी WABetaInfo ने ट्वीट करके दी। ट्वीट में वॉट्सऐप के इस नए फीचर के स्क्रीनशॉट को भी शेयर किया गया है।

इस फीचर को आप फोन की सेटिंग्स में जाकर ऐक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को कुछ सेकंड्स के लिए आपको वॉट्सऐप कॉल करने के लिए कहें। कॉल मिस होने के बाद अगर आपको 'Silenced by Do Not Disturb' का लेबल दिखता है, तो आप समझ जाइए कि यह फीचर आपके फोन पर ऐक्टिवेट हो गया है। कंपनी इस फीचर को अभी बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट कर रही है। आने वाले दिनों में इसके स्टेबल वर्जन को भी रोलआउट किया जा सकता है।

ग्रुप चैट्स के लिए एक नया फीचर

वॉट्सऐप बीटा यूजर्स के लिए ग्रुप चैट का एक नया फीचर रोलआउट कर रहा है। यह फीचर ज्यादा मेंबर वाले ग्रुप्स के चैट नोटिफिकेशन्स को ऑटोमैटिकली ऑफ कर देता है। कुछ दिन पहले कंपनी ने ग्रुप में 1024 मेंबर्स को जोड़ने वाले फीचर को रिलीज किया था। इसी के बाद बड़े ग्रुप्स के लिए नोटिफिकेशन्स को ऑटोमैटिकली म्यूट करने वाले फीचर को रोलआउट करने की तैयारी तेज कर दी गई थी। उम्मीद की जा रह है कि आने वाले दिनों में कंपनी इस फीचर का स्टेबल वर्जन ग्लोबल यूजर्स के लिए रोलआउट कर देगी।

