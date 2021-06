वॉट्सऐप में आया मजेदार स्टिकर पैक, डार्क मोड में भी जल्द दिखेगा बदलाव

WhatsApp चैटिंग में अब आपको और मजा आने वाला है। कंपनी ने यूजर्स के चैटिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए नया स्टिकर पैक- Mozao रिलीज किया है। नए स्टिकर पैक को ऐंड्रॉयड के साथ iOS यूजर भी इस्तेमाल कर सकेंगे। कंपनी ने इस नए स्टिकर पैक को ब्राजील में रिलीज किया है। खास बात है कि नए स्टिकर पैक का लुत्फ दूसरे देश के यूजर भी उठा सकते हैं।

सभी वॉट्सऐप वर्जन के लिए हुआ रोलआउट

Mozao नाम के स्टिकर पैक का साइज 1.5MB है और इसे वॉट्सऐप के सभी वर्जन के लिए रोलआउट किया गया है। यह एक रीजनल पैक है और इसीलिए ब्राजील के फोन नंबर से वॉट्सऐप अकाउंट में लॉगइन करने पर यह स्टिकर पैक दिख जाएगा।

यह भी पढ़ें: रियलमी नारजो 30 इस महीने होगा लॉन्च, सस्ते 5G स्मार्टफोन्स की भी जल्द होगी एंट्री

डेडिकेटेड लिंक से कर सकते हैं डाउनलोड

WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील के बाहर के यूजर नए स्टिकर पैक को एक डेडिकेटेड लिंक के जरिए इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए ब्राउजर में जाकर https://wa.me/stickerpack/Mozao लिंक को ओपनल करें। नए स्टिकर पैक मं पुर्तगाली भााषा में मेसेज और डूडल दिए गए हैं।

WhatsApp is releasing a new regional sticker pack, Mozão!



This regional animated sticker pack is available in Brazil. The article also includes its personal deep link to download this sticker pack worldwide.https://t.co/nZYfBZKBwL