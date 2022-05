WhatsApp में आ रहा कमाल का फीचर, चुपके से छोड़ सकेंगे ग्रुप, किसी को नहीं लगेगी भनक

पॉप्युलर इंस्टैंट मेसेजिंग ऐप WhatsApp अपने करोड़ों ग्लोबल यूजर्स के चैटिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर लाता रहता है। इसी कड़ी में कंपनी ने हाल में वॉट्सऐप ग्रुप में 512 मेंबर्स को ऐड करने वाला फीचर रोलआउट किया था। अब ग्रुप चैट से ही जुड़ा एक नया फीचर काफी चर्चा में है। इस फीचर की मदद से यूजर किसी भी ग्रुप को चुपचाप छोड़ सकेंगे और किसी भी ग्रुप मेंबर को इसके बारे में पता भी नहीं मिलेगा। WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार वॉट्सऐप इस फीचर पर अभी काम कर रहा है। आने वाले कुछ दिनों में इसे बीटा टेस्टर्स के लिए रोलआउट कर दिया जाएगा।

केवल ग्रुप ऐडमिन्स को ही मिलेगी जानकारी

अभी की बात करें तो वॉट्सऐप ग्रुप छोड़ने पर एक मेसेज चैट में नोटिफिकेशन के तौर पर दिखने लगता है, जो बाकी मेंबर्स को आपके ग्रुप एग्जिट करने की जानकारी देता है। WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार नया फीचर आने के बाद अगर आप किसी ग्रुप को छोड़ते हैं, तो उसकी जानकारी केवल ग्रुप ऐडमिन को ही मिलेगी।

WABetaInfo ने एक इस फीचर से जुड़ा एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इस स्क्रीनशॉट के हिसाब से नया फीचर रोलआउट होने के ग्रुप छोड़ने से पहले आपको '' Exit this group? Only you and group admins will be notified that you left the group का पॉप-अप मिलेगा।

जल्द आएगा वॉट्सऐप में कम्यूनिटीज फीचर

इस फीचर की आजकल काफी चर्चा हो रही है। इसके आने के बाद यूजर अलग-अलग ग्रुप्स को एक जगह पर ला सकेंगे। कम्यूनिटीज में कंपनी ऐडमिन्स को कई सारे नए टूल ऑफर करने वाली है। इसमें सभी को भेजे जाने वाले अनाउंसमेंट मेसेज और ग्रुप को शामिल करने या न करने का कंट्रोल भी दिया जाएगा। कुछ दिन पहले ही वॉट्सऐप में मेसेज रिएक्शन फीचर की भी एंट्री हुई है, जो यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है।