बड़ी खुशखबरी! WhatsApp में आ रहा बहुत काम का फीचर, लंबे समय से था यूजर्स को इंतजार

वॉट्सऐप यूजर जल्द ही बिना नंबर सेव किए भी चैट कर सकेंगे। कंपनी इस नए फीचर की बीटा टेस्टिंग कर रही है। इस फीचर में चैटिंग के अलावा डायल और ऐड टू कॉन्टैक्ट्स का भी ऑप्शन मिलेगा। आइए जानते हैं डीटेल।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Tue, 05 Apr 2022 02:37 PM

