WhatsApp में आया कमाल का फीचर, अब सेंड करने से पहले सुन सकेंगे वॉइस मेसेज

पॉप्युलर इंस्टैंट मेसेजिंग ऐप WhatsApp अपने यूजर्स के चैटिंग एक्सपीरियंस को और मजेदार बनाने के लिए एक शानदार फीचर लेकर आया है। इस फीचर की मदद से यूजर चैटिंग के दौरान वॉइस मेसेज को सेंड करने से पहले उसे सुन सकेंगे। कंपनी नए फीचर को ऐंड्रॉयड के लिए वॉट्सऐप बीटा वर्जन नंबर 2.21.12.7 के साथ रोलआउट कर रही है। माना जा रहा है कि ग्लोबल यूजर्स के लिए इस अपडेट का स्टेबल वर्जन भी जल्द रिलीज कर दिया जाएगा।

📝 WhatsApp beta for Android 2.21.12.7: what’s new?



WhatsApp is working on the possibility to listen to a voice message before sending it.

This feature will be officially available in a future update.https://t.co/TQo5hEvhLA