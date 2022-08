सालों के इंतजार के बाद आया WhatsApp का 'चोरी-छुपे' मेसेज करने वाला फीचर, कोई नहीं देख पाएगा आपको Online

WhatsApp पर फाइनली वो फीचर आ गया है, जिसका हर किसी को लंबे समय से इंतजार था। वैसे तो व्हाट्सऐप ने सालों से लोगों को अपना स्टेटस, प्रोफाइल पिक्चर और लास्ट सीन छिपाने की इजाजत दी हुई है, लेकिन अब आपको WhatsApp ऑनलाइन स्टेटस छिपाने का ऑप्शन भी दे रहा है। ये फीचर ऐसे लोगों के लिए बेहद काम का साबित होगा, जो किसी को व्हाट्सऐप पर अपनी मौजूदगी के बारे में नहीं बताना चाहते।

WhatsApp के नए फीचर के क्या हैं फायदे?

इस फीचर की मदद से आप जब चाहें तब किसी को भी मेसेज कर सकते हैं और आपके चैट को खोलने पर सामने वाले को नहीं पता चलेगा कि आप ऑनलाइन हैं या नहीं। अब, आप अपने कुछ अनचाहे दोस्तों और रिश्तेदारों को नज़रअंदाज़ कर पाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा की आप ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन।

कंपनी का कहना है कि यह फीचर उन लोगों के लिए जोड़ा गया है जो अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को प्राइवेट रखना चाहते हैं। WhatsApp ने पुष्टि की है कि वह इस महीने सभी यूजर्स के लिए इस फीचर को रोल आउट करना शुरू कर देगा।

WhatsApp पर कैसे छिपाएं ऑनलाइन स्टेटस

व्हाट्सऐप पर अपना ऑनलाइन स्टेटस छिपाना बहुत आसान है। आपको बस व्हाट्सऐप खोलना है और इसके बाद सेटिंग्स> अकाउंट> प्राइवेसी में जाना है। यहां, आपको स्क्रीन के टॉप पर "Last seen and online" का ऑप्शन मिलेगा। सुविधा का उपयोग करने के लिए आपको बस उस पर टैप करना होगा। ऑनलाइन स्टेटस सेक्शन में, दो ऑप्शन होंगे जो 'Everyone' और 'Same as last seen' आप अपने हिसाब से किसी को भी चुन सकते हैं।