वॉट्सऐप फीचर: अब जिसे आप चाहेंगे सिर्फ उसे ही दिखाई देगा प्रोफाइल फोटो और लास्ट सीन स्टेटस

लंबे इंतजार और ढेर सारे लीक्स के बाद, अब फाइनली वॉट्सऐप पर अब ये धांसू फीचर आ ही गया है, जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब यूजर्स अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी विशेष व्यक्ति से अपनी प्रोफाइल फोटो, लास्ट सीन स्टेटस और अबाउट छिपा सकेंगे। यह प्राइवेसी सेटिंग पिछले कुछ समय से बीटा वर्जन में पहले से ही उपलब्ध थी। वॉट्सऐप ने अब घोषणा की है कि वह अब वैश्विक स्तर पर इस फीचर को सभी iOS और Android यूजर्स के लिए रोल आउट कर रहा है।

अब तक, यूजर्स के पास तीन प्राइवेसी ऑप्शन थे: Everyone, My Contacts और Nobody। उन्हें अब "My contacts except…" नाम का एक अतिरिक्त ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करके, यूजर्स को उन स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट्स को चुनना होगा जिनसे वे अपनी डिटेल छिपाना चाहते हैं। खास तौर से, यदि आप अपने "Last Seen" को कॉन्टैक्ट्स से छिपाने का ऑप्शन चुनते हैं, तो आप उनका लास्ट सीन स्टेटस भी नहीं देख पाएंगे। इस ऑप्शन को अकाउंट सेटिंग में प्राइवेसी सेक्शन से एक्सेस किया जा सकता है।

वॉट्सऐप पर प्रोफाइल फोटो, लास्ट सीन किसी विशेष व्यक्ति से कैसे छिपाएं:

अपनी प्रोफ़ाइल फ़ोटो, लास्ट सीन और अबाउट डिटेल को विशेष व्यक्ति से छिपाने के लिए, आपको बस वॉट्सऐप खोलना होगा। Settings-> Account-> Privacy मेन्यू पर जाना होगा। आईफोन और एंड्रॉइड पर इस प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है। इस तरह, आप चुन सकते हैं कि आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से किन लोगों से अपनी डिटेल छिपाना चाहते हैं। स्टेटस, रीड रिसिप्ट और बहुत कुछ के लिए "My Contacts except..." ऑप्शन उपलब्ध था।

ग्रुप कॉल के लिए आया ये फीचर

बता दें कि, वॉट्सऐप ने अपने वीडियो कॉलिंग फीचर के लिए कुछ अपडेट पेश किए हैं। इन घोषणाओं की एक प्रमुख विशेषता यह है कि कॉल में भाग लेने वाले अब कॉल के दौरान विशिष्ट लोगों को म्यूट कर सकेंगे, जिसमें होस्ट भी शामिल हैं, यदि वे चाहें तो। इन अपडेट्स की घोषणा वॉट्सऐप के सीईओ विल कैथकार्ट ने की।

