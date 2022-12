WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी राहत, लंबे इंतजार के बाद आया बेहद जरूरी फीचर

ऐप पर पढ़ें

वॉट्सऐप (WhatsApp) अपने यूजर्स के लिए बेहद जरूरी फीचर लाया है। इस फीचर का दुनिया भर के करोड़ों वॉट्सऐप यूजर्स को बेसब्री से इंतजार था। वॉट्सऐप चैटिंग के दौरान अक्सर हम गलत कॉन्टैक्ट या ग्रुप में मेसेज सेंड कर देते हैं। गलती का पता चलते ही जल्दबाजी में हम उस मेसेज को Delete for everyone की बजाय Delete for me कर देते हैं। ऐसा करने से मेसेज आपके एंड से तो डिलीट हो जाता है, लेकिन रिसीवर इसे देख सकते हैं। इस अजीब सिचुएशन से बचने के लिए वॉट्सऐप में एक जबर्दस्त फीचर की एंट्री हुई है। वॉट्सऐप में आए इस नए फीचर की मदद से यूजर गलती से Delete for me हुए मेसेज को 'Undo' कर सकते हैं।

मिलेगा 5 सेकंड का समय

वॉट्सऐप ने इस नए फीचर की जानकारी ट्वीट करके दी। नए फीचर की एंट्री से यूजर्स को गलती से डिलीट फॉर मी हुए मेसेज को UNDO करने के लिए 5 सेकंड का विंडो मिलेगा। यह फीचर आईफोन के साथ ही ऐंड्रॉयड डिवाइसेज के लिए आया है। टेक क्रंच की रिपोर्ट के अनुसार यह फीचर ग्रुप और इंडिविजुअल चैट्स में भी काम करता है।

साल 2017 में हुई थी डिलीट फॉर एवरीवन की एंट्री

वॉट्सऐप ने साल 2017 में डिलीट फॉर एवरीवन ऑप्शन को लॉन्च किया था। शुरुआत में कंपनी डिलीट फॉर एवरीवन करने के लिए 7 मिनट का समय देती थी। हालांकि, इस साल अगस्त में इस टाइम विंडो को बढ़ा कर 60 घंटे का कर दिया गया था।

आ रहा डिसअपियरिंग मेसेज को सेव रखने वाला फीचर

हाल में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक वॉट्सऐप यूजर्स के पास डिसअपियरिंग मेसेज को सेव रखने का ऑप्शन मिलेगा। यह फीचर डिसअपियरिंग मेसेज को एक्सपायर होने से बचाएगा। कंपनी ऐंड्रॉयड यूजर्स के लिए इस फीचर पर काम कर रही है। जल्द ही इसे बीटा टेस्टिंग के लिए रोलआउट किया जाएगा। इस फीचर को यूज करने के लिए यूजर्स को वॉट्सऐप बीटा वर्जन 2.23.2.11 की जरूरत पड़ेगी।