WhatsApp में आया नया फीचर, अनचाहे चैट्स से नहीं होंगे परेशान

पॉप्युलर इंस्टैंट मेसेजिंग ऐप WhatsApp अपने यूजर्स के चैट एक्सपीरियंस को पहले से बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर लाता रहता है। इसी कड़ी में कंपनी अब एक खास अपडेट लेकर आई है, जिसकी मदद से आप उन कॉन्टैक्ट्स के चैट को छिपा सकते हैं जो आपको परेशान करते हैं। अभी की बात करें तो कंपनी यूजर्स को आर्काइव चैट्स का ऑप्शन देती है, लेकिन इससे चैट्स को हमेशा के लिए हाइड नहीं किया जा सकता।

नहीं पड़ेगी चैट्स को ब्लॉक करने की जरूरत

आर्काइव किए गए चैट्स यूजर की चैट लिस्ट में सबसे नीचे पहुंच जाते हैं, लेकिन नया मेसेज आते ही वे चैट फिर के टॉप पर दिखने लगते हैं। हालांकि, अब वॉट्सऐप जो नया फीचर ला रहा है, उसकी मदद से अनचाहे कॉन्टैक्ट्स के चैट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। खास बात यह है कि इसके लिए आपको उस कॉन्टैक्ट को ब्लॉक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

बीटा वर्जन में किया जा रहा रोलआउट

WABetaInfo की रिपोर्ट की मुताबिक वॉट्सऐप ने अब इरिटेटिंग चैट्स को चैट लिस्ट में छिपाने वाला फीचर रोलआउट करना शुरू कर दिया है। कंपनी के इस फीचर की खास बात है कि अब आर्काइव किए गए चैट नया मेसेज आने पर भी चैट लिस्ट में हिडेन यानी छिपे रहेंगे। नए फीचर का नाम 'New Archive' है यह ऐंड्रॉयड के लिए वॉट्सऐप बीटा वर्जन नंबर 2.21.11.1 के साथ रोलआउट किया जा रहा है।

📝 WhatsApp beta for Android 2.21.11.2: what’s new?



Yesterday WhatsApp has slowly rolled out the new archive, and today the team is releasing the feature for more users.https://t.co/5EjqHwnI6n