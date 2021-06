एक साथ 4 डिवाइस पर चला सकेंगे वॉट्सऐप, हो रही धांसू फीचर की एंट्री

WhatsApp के मल्टी-डिवाइस सपोर्ट फीचर का इंतजार कर रहे यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी आने वाले एक-दो महीनों में मल्टी-डिवाइस फीचर को रोलआउट करना शुरू कर देगी। यह जानकारी फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग और वॉट्सऐप के हेड विल कैथकार्ट ने WABetaInfo के एक इंटरव्यू में दी। शुरुआत में इस फीचर का बीटा वर्जन रिलीज किया जाएगा। मल्टी-डिवाइस सपोर्ट की मदद से यूजर एक साथ चार डिवाइस पर अपने वॉट्सऐप अकाउंट को ऐक्सेस कर सकेंगे।

दो और खास फीचर की होगी एंट्री

इंटरव्यू में मल्टी-डिवाइस सपोर्ट के अलावा नए 'View Once' और 'Disappearing Mode' की भी घोषणा की गई। जकरबर्ग ने कहा कि view once फीचर की मदद से वॉट्सऐप पर शेयर किया गया कॉन्टेंट देखे जाने यानी seen होने के बाद खुद से डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा कंपनी अपने disappearing message फीचर में भी कई नई चीजें जोड़ने वाली है। अभी की बात करें तो डिसअपियरिंग मेसेज फीचर में मेसेज डिलीट होने के लिए लिमिटेड टाइम पीरियड मिलता है। अपडेट के बाद यूजर पूरे चैट थ्रेड के लिए इस फीचर को ऑन रख सकेंगे।

एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन पर नहीं पड़ेगा असर

जकरबर्ग ने कन्फर्म किया कि मल्टी-डिवाइस फीचर से एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यूजर्स की चैट प्राइवेट ही रहेंगी। जकरबर्ग ने आगे कहा, ' चारों डिवाइसेज के लिए यूजर्स के सभी मेसेज को एक जगह लाना और कॉन्टेंट को सही ढंग से सिंक करना और वह भी तब जब यूजर के फोन की बैटरी डेड होने वाली हो, काफी बड़ी तकनीकी चुनौती थी। लेकिन हमने इस समस्या का हल निकाल लिया है और हम जल्द इस फीचर को रोलआउट करने के लिए तैयार हैं।'

नए पासवर्ड-प्रोटेक्टेड एन्क्रिप्टेड चैट बैकअप्स फीचर पर भी चल रहा काम

इस दौरान वॉट्सऐप के हेड कैथकार्ट ने यह नहीं बताया कि view once और disappearing mode को कब तक लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह जरूर कन्फर्म किया कि मल्टी-डिवाइस सपोर्ट का बीटा ट्रायल अगले एक-दो महीनों में शुरू हो जाएगा। WABetaInfo के अनुसार वॉट्सऐप आजकल नए पासवर्ड-प्रोटेक्टेड एन्क्रिप्टेड चैट बैकअप्स फीचर पर भी काम कर रहा है। इस फीचर के रोलआउट होने के बाद यूजर आसानी से अपने चैट को ऐंड्रॉयड और iOS डिवाइस के बीच ट्रांसफर कर सकेंगे।