Whatsapp पर अब खुद को होंगी बातें, सेव कर सकेंगे जरूरी मैसेज और नोट्स, आ रहा काम का फीचर

Whatsap कई नए फीचर्स पर काम कर रहा है, जो आने वाले महीनों में इसके प्लेटफॉर्म पर आने की उम्मीद है। इस लिस्ट में कैप्शन के साथ मीडिया को फॉरवर्ड करना, वॉट्सऐप के डेस्कटॉप ऐप के लिए एक नया ब्लर टूल और अन्य चीजों के साथ एक नया पोल फीचर शामिल है। अब, एक नई रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि मेटा के स्वामित्व वाला मैसेजिंग ऐप एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है, जो यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर खुद को मैसेज करने में सक्षम बनाएगा।

आ रहा Messages with Yourself फीचर

वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'Messages with Yourself' नाम का फीचर वॉट्सऐप यूजर्स को एक इंडिविजुअल चैट में खुद को मैसेज ड्रॉप करने की सुविधा देता है, जैसा कि वे प्लेटफॉर्म पर अन्य कॉन्टैक्ट्स के मामले में करते हैं। ब्लॉग साइट द्वारा शेयर किए गए डेवपलमेंट में फीचर के एक स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि जब फीचर उपलब्ध होगा, तो यूजर ऐप के ऊपरी दाएं कोने पर दिखाई देने वाले 'New Chat' बटन को टैप करके खुद के साथ बातचीत शुरू करने में सक्षम होंगे।

नया अपडेट ऐप में जोड़ेगा ये नए ऑप्शन

अभी तक, न्यू चैट पर टैप करने पर New Group और New Contact बटन दिखाई देते हैं, जिसके बाद अल्फावेटिकल ऑर्डर में सभी वॉट्सऐप कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट दिखाई देती है। हालांकि, जब यह अपडेट जारी किया जाएगा, तो मैसेजिंग ऐप न्यू ग्रुप और न्यू कॉन्टैक्ट बटन दिखाने के अलावा न्यू कम्युनिटी बटन दिखाएगा। इसके बाद 'वॉट्सऐप कॉन्टैक्ट' लिस्ट होगी। इस लिस्ट में अपना नाम टैप करने पर वॉट्सऐप यूजर्स खुद से बातचीत शुरू कर सकेंगे।

ब्लॉगसाइट द्वारा शेयर किए गए फीचर के दूसरे स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि यह चैट प्लेटफॉर्म पर अन्य इंडिविजुअलत चैट के समान होगी। यूजर्स टेक्स्ट मैसेज और मीडिया फाइल दोनों को शेयर कर सकेंगे और चैट विंडो के साथ इमोजी रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकेंगे।

अब तक जब वॉट्सऐप यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर एक स्पेस की आवश्यकता होती है, जिसमें वे उन मैसेजों को सहेज सकते हैं जिनकी उन्हें बाद में आवश्यकता हो सकती है या नोट्स शेयर कर सकते हैं, उन्हें कम से कम एक कॉन्टैक्ट के साथ एक नया ग्रुप बनाने की आवश्यकता है और बाद में उस कॉन्टैक्ट को हटाना पड़ता है, ताकि उस ग्रुप में वे अकेले रह जाएं। लेकिन यह नया फीचर यूजर्स के लिए बिना इतने झंझट किए, खुद से डिटेल शेयर करना आसान बना देगा।

सभी को कब तक मिलेगा ये काम का फीचर?

जहां तक ​​उपलब्धता का सवाल है, यह फीचर वॉट्सऐप के एंड्रॉइड ऐप के लिए डेवलप किया जा रहा है और आधिकारिक ऐप में यह कब उपलब्ध होगा, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।