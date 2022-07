WhatsApp Admin को बाहुबली बनाएगा ये फीचर, ग्रुप पर अपनी मर्जी से करेगा ये काम

वॉट्सऐप (WhatsApp) अपने प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाने के लिए नए फीचर्स पर काम कर रहा है और उन्हें तेजी से अपने सभी यूजर्स के लिए रोलआउट कर रहा है। वॉट्सऐप पर एक नया फीचर दस्तक देने वाला है, जो एडमिन की ताकत को और बढ़ा देगा। वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetInfo ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप अपने यूजर इंटरफेस को एन्हांस करने के लिए कई फीचर्स पर काम कर रहा है और एक ऐसा फीचर रिलीज कर रहा है जो ग्रुप एडमिन को सभी के लिए किसी भी मैसेज को हटाने की अनुमति देता है।

चेक करें आपको यह फीचर मिला की नहीं

रिपोर्ट के मुताबिक, सभी के लिए ग्रुप मैसेज को डिलीट करने का नया फीचर (Delete Group Messages For Everyone) ग्रुप एडमिन को अपने वॉट्सऐप ग्रुप को बेहतर तरीके से मॉडरेट करने की अनुमति देगा। बता दें कि इस नए फीचर को सबसे पहले 2021 में देखा गया था। उन लोगों के लिए जो यह चेक करना चाहते हैं कि यह फीचर उनके फोन पर उपलब्ध है या नहीं, उन्हें उस ग्रुप में आने वाले मैसेज को हटाने का प्रयास करना होगा जिसके वे एडमिन हैं। अगर 'Delete For Everyone' का ऑप्शन आता है, तो इसका मतलब है कि यह फीचर आपके अकाउंट में उपलब्ध है।

WhatsApp पर आ रहा 'Kept Messages' फीचर

इसके अलावा वॉट्सऐप 'Kept Messages' फीचर पर भी काम कर रहा है और इस अपडेट के जरिए चैट इंफो में नए सेक्शन में देखा जा सकता है। एक कैप्ट मैसेज एक डिसअपीयरिंग मैसेज है जो अस्थायी रूप से एक स्टैंडर्ड वॉट्सऐप मैसेज में इसकी एक्सपायरेशन डेट के बाद बदल जाता है। लेटेस्ट अपडेट जल्द ही एंड्रॉइड, आईओएस और डेस्कटॉप वर्जन के लिए वॉट्सऐप बीटा पर उपलब्ध होगा।