WhatsApp पर बर्बाद हो रहा है आपका ढेर सारा डाटा, ये सेटिंग्स बदलते ही होगी बचत

लोकप्रिय मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp का इस्तेमाल भारत में करोड़ों यूजर्स करते हैं और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो कुछ जरूरी सेटिंग्स आप टिप्स आपको जरूर पता होने चाहिए। वॉट्सऐप की ओर से ढेरों नए फीचर्स लगातार दिए जा रहे हैं और कई मौजूदा सेटिंग्स भी बेहतर चैटिंग अनुभव देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि वॉट्सऐप आपका ढेर सारा डाटा इस्तेमाल ना करें तो खास सेटिंग में फौरन बदलाव करना चाहिए।

अगर आप WiFi नेटवर्क से कनेक्टेड हैं और डेली डाटा लिमिट नहीं है तो वॉट्सऐप कितना भी डाटा इस्तेमाल करे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं अगर आपका डेली डाटा लिमिटेड है और आप इसे बचा-बचाकर खर्च करते हैं तो फौरन कुछ सेटिंग्स में बदलाव करने चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि लंबे वीडियो या वॉइस कॉल्स के चलते वॉट्सऐप की वजह से सारा डाटा खत्म हो जाता है। आइए जानते हैं कि इस स्थिति से कैसे बचा जा सकता है।

ऑटोमैटिक डाउनलोड्स करें डिसेबल

- सबसे पहले वॉट्सऐप ओपेन करें और दाईं ओर सबसे ऊपर दिख रहे तीन डॉट्स पर टैप करें।

- अब सेटिंग्स मेन्यू ओपेन होगा और यहां से आपको Storage and Data सेटिंग में जाना होगा।

- यहां Media Auto Download में जाने के बाद आप तय कर सकते हैं कि किस तरह की मीडिया फाइल्स आप अपनेआप डाउनलोड करना चाहते हैं।

- When using mobile data पर टैप करने के बाद Photos, Audio, Videos और Documents के सामने दिख रहे बॉक्स को अनचेक कर दें।

- आखिर में OK पर टैप करने के बाद मीडिया रिसीव होते ही अपने आप डाउनलोड नहीं होगा और आप चुन सकेंगे कि कौन सी मीडिया फाइल डाउनलोड करनी है या कौन सी नहीं। इस तरह मोबाइल डाटा इस्तेमाल या बर्बाद नहीं होगा।

कॉल्स के दौरान कम डाटा का इस्तेमाल

- वॉट्सऐप ओपेन करें और दाईं ओर सबसे ऊपर दिख रहे तीन डॉट्स पर टैप करें।

- अब सेटिंग्स ओपेन होंगी और एक बार फिर Storage and data सेटिंग्स में जाना होगा।

- यहां आपको Use less data for calls के सामने दिख रहा टॉगल इनेबल करना होगा।

इतना करने के बाद वीडियो या वॉइस कॉल्स के दौरान आपका ढेर सारा डाटा खर्च नहीं होगा और आप पहले की तरह ही ये फीचर्स भी ऐक्सेस कर सकेंगे। Storage and data सेटिंग्स में आपको स्टोरेज मैनेज करने और यह चेक करने का मौका मिलता है कि आपका डाटा कहां खर्च हो रहा है।