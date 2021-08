WhatsApp पर नया एनिमेटेड स्टिकर पैक, बदला चैटिंग का अंदाज, ऐसे करें इस्तेमाल

इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप (Whatsapp) पर काफी समय से एनिमेटेड स्टिकर्स भेजने का फीचर मिल रहा है। यह ना सिर्फ मजेदार लगता है, बल्कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक बढ़िया तरीका है। Whatsapp ने अब कुछ नए एनिमेटेड और अन्य स्टिकर पैक्स को जोड़ा है। कंपनी ने एक नए एनिमेटेड स्टिकर पैक के लिए पॉप्युलर अमेरिकी सिंगर बिली इलिश के साथ पार्टनरशिप की है।

व्हाट्सएप ने ट्विटर पोस्ट में दिखाई झलक

बता दें कि बिली इलिश ने हाल ही में नया एलबम 'Happier Than Ever' लॉन्च किया है। इस म्यूजिक वीडियो का टाइटल ट्रैक काफी सुर्खियां बटोर रहा है। खास बात है कि व्हाट्सएप का नया स्टिकर पैक भी इसी नाम (Happier Than Ever) से आया है। व्हाट्सएप ने इसकी घोषणा अपनी एक ट्विटर पोस्ट में की। कंपनी ने लिखा, "क्या आप Happier Than Ever फील कर रहे हैं? व्हाट्सएप पर अपनी फीलिंग को बिली इलिश की एलबम के साथ शेयर कीजिए।"

पोस्ट के साथ एक छोटा वीडियो भी है जिसमें बिली इलिश के टाइटल ट्रैक 'हैप्पीयर दैन एवर' की झलक पेश की गई है। स्टिकर पैक में भी व्हाट्सएप ने वीडियो के ही कुछ हिस्सों का इस्तेमाल किया है। स्टिकर पैक को आप सीधा व्हाट्सएप से या फिर ट्विटर पोस्ट में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका साइज 1.2MB है। आइए जानते हैं नए पैक का कैसे इस्तेमाल करें।

ऐसे डाउनलोड कर इस्तेमाल करें नया पैक

1. सबसे पहले व्हाट्सएप ओपन करें और किसी भी चैट में जाएं।

2. अब नीचे दिए गए इमोजी आइकन पर टैप करके Sticker आइकन पर जाएं।

3. नया पैक डाउनलोड करने के लिए + साइन पर टैप करें।

4. यहां आपको सबसे ऊपर Happier Than Ever नाम का पैक दिखाई देगा।

5. इस पैक को डाउनलोड कर लें। इसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।