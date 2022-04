Forwarded मैसेज पर लगाम! कई यूजर्स को निराश कर देगा WhatsApp का नया अपडेट

इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने एक नया बदलाव किया है, जो कई यूजर्स को निराश कर सकता है। WhatsApp ने ग्रुप में फॉर्वर्ड किए जाने वाले मैसेज (forwarded messages) पर लगाम कसी है। ताजा अपडेट के मुताबिक, अब ज्यादा फॉर्वर्ड किए गए (Forwarded Many Times) मैसेज को अब आप सिर्फ एक ही ग्रुप या चैट में भेज सकते हैं। ऐसा फेक न्यूज और गलत जानकारी को बढ़ने से रोकने के लिए किया गया है।

ऐसे समझें व्हाट्सएप का नया अपडेट

बता दें कि इससे पहले आप किसी भी फॉर्वर्ड मैसेज को 5 ग्रुप या चैट्स में भेज सकते थे। हालांकि नया फीचर आ जाने के बाद Forwarded Many Times लिखा हुआ मैसेज सिर्फ एक ग्रुप या फिर चैट में जा सकेगा। अगर आप एक से ज्यादा चैट में इसे भेजने की कोशिश करते हैं तो स्क्रीन पर एक वॉर्निंग लिखी आती है- "Messages Forward many times can only be shared with up to one chat at a time." ('कई बार मैसेज फॉरवर्ड' हुआ मैसेज एक बार में सिर्फ एक चैट के साथ ही शेयर किया जा सकता है।)

WABetaInfo के मुताबिक, पहले इंस्टेंट-मैसेजिंग ऐप ने एंड्रॉइड 2.22.7.2 के व्हाट्सएप बीटा में इस लिमिट को पेश किया था, और अब यह लिमिट Android और iOS के लेटेस्ट वर्जन पर भी लागू हो गई है। व्हाट्सएप यूजर्स को ध्यान देना चाहिए कि नई लिमिट सिर्फ पहले से फॉरवर्ड किए गए मैसेज पर ही लागू होगी।

जबकि एक नए मैसेज को आप अब भी अधिकतम पांच चैट में फॉर्वर्ड कर सकते हैं। जब कोई मैसेज पांच या ज्यादा चैट से होकर गुजरता है तो मैसेज के ऊपर एक डबल तीर के साथ "Forwarded many times" का लेबल लग जाता है, जो दर्शाता है कि मैसेज कम से कम पांच बार फॉर्व्ड किया जा चुका है।