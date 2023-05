कई फोन्स में एक ही WhatsApp अकाउंट से चैटिंग, इन यूजर्स के लिए भी नया फीचर

ऐप पर पढ़ें

लोकप्रिय मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वे एक नंबर से केवल एक ही स्मार्टफोन में चैटिंग कर पाते थे। प्लेटफॉर्म ने यह परेशानी मल्टी-डिवाइस सपोर्ट और कंपैनियन मोड के साथ दूर कर दी है और इसका फायदा अब iOS यूजर्स को भी मिल रहा है। यह फीचर एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर रोलआउट होने का मतलब है कि अब आईफोन को भी प्राइमरी वॉट्सऐप अकाउंट से लिंक किया जा सकेगा।

वॉट्सऐप अपडेट्स को मॉनीटर करने वाले प्लेटफॉर्म WABetaInfo ने अपनी नई रिपोर्ट में iOS पर कंपैनियन मोड फीचर आने की जानकारी दी है। प्लेटफॉर्म ने बताया है कि वॉट्सऐप फॉर iOS 23.10.76 वर्जन का अपडेट मिलने के बाद यूजर्स अपने आईफोन या iOS डिवाइस को किसी अन्य प्राइमरी स्मार्टफोन से लिंक कर पाएंगे, जिसमें वे वॉट्सऐप इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कई मोबाइल डिवाइसेज में एकसाथ चैटिंग की जा सकेगी।

इस तरह काम करेगा नया वॉट्सऐप फीचर

वॉट्सऐप कंपैनियन मोड फीचर क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट ऑफर करता है, यानी कि iOS यूजर्स किसी एंड्रॉयड फोन में इस्तेमाल होने वाले वॉट्सऐप अकाउंट को लिंक कर सकते हैं और इसका उल्टा भी किया जा सकता है। सेकेंडरी डिवाइस पर वॉट्सऐप अकाउंट का लिमिटेड ऐक्सेस दिया जाएगा लेकिन सभी चैट्स और आर्काइव चैट्स ऐक्सेस किए जा सकेंगे। यानी कि दो में से कोई भी फोन आपके पास हो, आप चैटिंग कर सकेंगे।

कंपैनियन मोड इस्तेमाल करने का तरीका

1. अपने आईफोन में वॉट्सऐप का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करें या ऐप iOS 23.10.76 वर्जन पर अपडेट करें।

2. इसके बाद link this device to an existing account का चुनाव करना होगा और स्क्रीन पर QR कोड दिखाया जाएगा।

3. अब प्राइमरी डिवाइस पर वॉट्सऐप ओपेन करना होगा और तीन-डॉट्स वाले मेन्यू पर टैप करने के बाद Linked Devices पर टैप करना होगा।

4. आपको नया डिवाइस लिंक करने का विकल्प चुनते ही QR कोड स्कैन करने का विकल्प दिया जाएगा और सेकेंडरी डिवाइस में दिखाया गया कोड स्कैन करना होगा।

5. थोड़ी ही देर में आपके वॉट्सऐप मेसेजेस दूसरे डिवाइस में भी दिखने लगेंगे और आप दोनों में ही ऐप इस्तेमाल कर पाएंगे।

समझना जरूरी है कि चुनिंदा सेटिंग्स में बदलाव केवल प्राइमरी डिवाइस से किया जा सकेगा और प्राइमरी फोन से यूजर जब चाहे अपना सेकेंडरी फोन अनलिंक कर सकता है।