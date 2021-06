वॉट्सऐप के बड़े काम के 5 फीचर, चैटिंग का मजा दोगुना करने का रखते हैं दम

WhatsApp इस वक्त दुनियाभर के यूजर्स का सबसे पसंदीदा इंस्टैंट मेसेजिंग ऐप बना हुआ है। कंपनी भी यूजर्स के चैटिंग एक्सपीरियंस को पहले से बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर लाती रहती है। यहां हम आपको बीते कुछ सालों में वॉट्सऐप में आए बड़े काम के टॉप 5 फीचर के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने यूजर्स के चैटिंग के अंदाज को बिल्कुल बदल दिया।

वॉट्सऐप डिसअपियरिंग मेसेज

वॉट्सऐप का यह फीचर यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है। इस फीचर की मदद से यूजर भेजे गए मेसेज को ऑटोमैटिकली डिलीट कर सकते हैं। कंपनी के इस नए फीचर को ऑन करने के बाद सेंड किया गया मेसेज 7 दिन बाद अपने-आप डिलीट हो जाता है। इस फीचर को कॉन्टैक्ट के चैट विंडो में जाकर ऐक्सेस किया जा सकता है। चैट विंडो में ऊपर दाईं तरफ दिए गए तीन डॉट्स पर क्लिक करके view contact में जाएं। यहां आपको मीडिया विजिबिलिटी के नीचे Disappearing Message का ऑप्शन दिख जाएगा।

सेंड करने से पहले म्यूट करें वीडियो

इस फीचर का यूजर्स को काफी इंतजार था। इस फीचर की मदद से यूजर सेंड किए जाने वाले किसी भी विडियो के ऑडियो को बंद यानी म्यूट कर सकते हैं। विडियो म्यूट करने के लिए चैट विंडो से गैलेरी में जाएं। यहां वीडियो सिलेक्ट करने के बाद चैट विंडो में ऊपर बाईं तरफ छोटा सा स्पीकर आइकन दिखेगा। इस आइकन पर टैप करके आप वीडियो को म्यूट कर सकते हैं।

डिलीट करें गलती से भेजा गया मेसेज

वॉट्सऐप यूजर्स के लिए यह फीचर काफी राहत देने वाला साबित हुआ। कई बार चैटिंग के दौरान हम गलती से किसी मेसेज को उस ग्रुप में या कॉन्टैक्ट को भेज देते हैं, जहां उसे नहीं भेजे जाना चाहिए था। वॉट्सऐप ने यूजर्स की इस समस्या को समझा और इंट्रोड्यूस किया डिलीट मेसेज फीचर। इस फीचर में यूजर्स को 'Delete for me' और 'Delete for everyone' का ऑप्शन मिलता है। कई बार आपने भी इस फीचर को यूज किया होगा और यह जान भी गए होंगे कि यह कितना जरूरी फीचर है।

वॉट्सऐप डार्क मोड

वॉट्सऐप डार्क मोड फीचर साल 2019-20 में काफी चर्चा में था। कंपनी इस फीचर की साल 2019 से बीटा टेस्टिंग कर रही थी और इसका स्टेबल वर्जन साल 2020 में लॉन्च किया गया। इस फीचर की मदद से आप वॉट्सऐप की थीम को लाइट से डार्क मोड में बदल सकते हैं। फीचर की खासियत है कि इससे देर तक चैटिंग करने के दौरान आंखों पर जोर नहीं पड़ता और यह कुछ हद तक फोन की बैटरी को भी सेव करता है। कंपनी ने इस फीचर को iOS और ऐंड्रॉयड के लिए रोलआउट किया है।

वॉइस और वीडियो कॉलिंग

वॉट्सऐप यूजर्स के लिए यह फीचर बेहद कमाल का साबित हो रहा है। इस फीचर के जरिए यूजर दुनिया के किसी कोने में बैठे अपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से कनेक्ट हो पा रहे हैं। ग्रुप चैट्स के लिए वॉइस और वीडियो कॉलिंग ने इस फीचर को यूजर्स का फेवरिट बना दिया। वॉट्सऐप यूजर्स को वीडियो कॉलिंग के दौरान 8 यूजर्स को ऐड करने की सहूलियत देता है।