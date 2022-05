18 लाख से ज्यादा WhatsApp अकाउंट पर लगा बैन, गलत काम के लिए करते थे प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल

वॉट्सऐप ने मार्च 2022 में भारत में 18 लाख से ज्यादा अकाउंट्स को बैन किया है। इन अकाउंट्स को प्लैटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करने, फेक न्यूज फैलाने और जालसाजी करने के कारण बैन किया गया है।

इस खबर को सुनें