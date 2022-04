Whatsapp पर किया ये काम तो बंद हो जाएगा आपका अकाउंट, करीब 10 लाख अकाउंट हुए फिर से Ban

WhatsApp हर महीने भारत में लाखों अकाउंट बैन करता है और यही तस्वीर फरवरी में भी रही है। आईटी नियम 2021 के अनुसार, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने फरवरी 2022 में अपनी नौवीं मासिक मासिक रिपोर्ट जारी की

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Sat, 02 Apr 2022 10:11 AM

