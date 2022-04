Android से iPhone पर हो रहे शिफ्ट? फोन बदलने से पहले ये 4 बातें न भूल जाना

अगर आप लंबे समय से एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तब आपके लिए iPhone लेना थोड़ा मुश्किल फैसला हो सकता है। जानते हैं वो 4 बातें जो आपके एंड्रॉइड से आईफोन पर शिफ्ट होने में परेशान कर सकती है।

