WhatsApp में हुई बेहद जरूरी फीचर की एंट्री, ग्रुप चैट्स में आएगा काम

ऐप पर पढ़ें

वॉट्सऐप (WhatsApp) में एक के बाद एक नए फीचर्स की एंट्री हो रही है। कुछ दिन पहले कंपनी ने कम्यूनिटी के साथ कुछ और फीचर्स को रोलआउट किया था। इनमें ग्रुप चैट में 1024 मेंबर्स को जोड़ने वाला फीचर भी शामिल था। इसके आने के साथ ही कंपनी ने इससे जुड़े एक और फीचर पर काम करना शुरू कर दिया था। वॉट्सऐप का यह फीचर बड़े ग्रुप चैट्स के नोटिफिकेशन्स को ऑटोमैटिकली ऑफ कर देता है, ताकि यूजर्स परेशान न हों। अब कंपनी इस फीचर को रोलआउट कर रही है। WABetaInfo ने अनुसार शुरुआत में इसे बीटा यूजर्स के लिए रिलीज किया गया है।

WABetaInfo ने शेयर किया स्क्रीनशॉट

WABetaInfo ने वॉट्सऐप के ट्वीट करके इस फीचर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। स्क्रीनशॉट में आप ऑटोमैटिकली ग्रुप चैट को म्यूट करने वाले मेसेज को देख सकते हैं। इस मेसेज के साथ यूजर्स को ओके और अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर यूजर ज्यादा मेंबर्स वाले ग्रुप के लगातार आने वाले नोटिफिकेशन्स से परेशान हैं, तो वे ओके ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद की जा रह है कि आने वाले दिनों में कंपनी इस फीचर का स्टेबल वर्जन ग्लोबल यूजर्स के लिए रोलआउट कर देगी।

नहीं भेज पाएंगे View Once मेसेज

वॉट्सऐप ने 1 नवंबर से व्यू वन्स मेसेज फीचर को डिसेबल कर दिया है। यह बदलाव वॉट्सऐप डेस्कटॉप के लिए हुआ है। वॉट्सऐप डेस्कटॉप पर व्यू वन्स इनेबल करके करके भेजे गए मेसेज को ओपन नहीं किया जा सकता है। यहां आपको "You received a view once message. For added privacy, you can only open it on your phone" लिखा हुए दिखेगा। हालांकि, इस मेसेज को यूजर अपने फोन पर ओपन करके जरूर देख सकते हैं। वॉट्सऐप ने यूजर्स की प्रिवेसी को बरकरार रखने के लिए डेस्कटॉप पर इस फीचर को डिसेबल कर दिया है। नया अपडेट अभी कुछ बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसका स्टेबल अपडेट भी रिलीज होगा।

Samsung के 5G फोन पर एक बार फिर धांसू डील, 9 हजार रुपये का डिस्काउंट