सबसे लिए आया WhatsApp का धांसू फीचर, बिना सेव किए अननोन नंबर पर कर सकेंगे चैट

WhatsApp भारत में सबसे लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में से एक है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, जो वॉट्सऐप का इस्तेमाल न करता हो। अगर आप भी धड़ल्ले से वॉट्सऐप यूज करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वॉट्सऐप पर एक बेहद काम का फीचर आ गया है। बता दें कि अगर आपको वॉट्सऐप पर किसी अननोन नंबर से चैट करना है, तो सबसे पहले आपको उन नंबर को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव करना पड़ता है। और अगर आपको केवल थोड़ी देर के लिए उस व्यक्ति से बातचीत करनी है, तो नंबर सेव करना टेंशन वाला काम लगता है। लेकिन वॉट्सऐप ने अब नंबर सेव करना का टेंशन ही खत्म कर दिया है। जी हां, वॉट्सऐप ने आखिरकार अपने लेटेस्ट फीचर रिलीज के साथ इसे बदल दिया है।

वॉट्सऐप पर अननोन नंबरों को कॉन्टैक्ट में सेव किए बिना कैसे चैट करें?

वॉट्सऐप ने एक नया फीचर जारी किया है जो यूजर्स को अननोन नंबरों को पहले सेव किए बिना चैट करने की अनुमति देता है। यह नया फीचर एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइस पर उपलब्ध है। यह एक स्टेबल रिलीज है, यानी इस नए फीचर को यूज करने के लिए आपको बीटा टेस्टर होने की जरूरत नहीं है।

नए फीचर को यूज करने के लिए, आपको सबसे पहले वॉट्सऐप ओपन करना होगा और न्यू चैट ऑप्शन पर टैप करना होगा। इसके बाद, बस टॉप पर सर्च बॉक्स में अननोन फोन नंबर टाइप करें या उसे कॉपी-पेस्ट करें। आपको टेक्स्ट के साथ एक लोडिंग आइकन दिखाई देगा, "Looking outside your contacts..."। यदि दर्ज किया गया नंबर सही है और व्यक्ति वॉट्सऐप का उपयोग करता है, तो आपको उस नंबर से जुड़ा नाम और चैट ऑप्शन दिखाई देगा।

बस हो गया काम, अब चैट ऑप्शन पर टैप करते ही, एक नई चैट विंडो खुल जाएगी, जहां आप उस व्यक्ति के साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं। वॉट्सऐप नंबर को कॉन्टैक्ट के रूप में सेव और इनवाइट लिंक शेयर करने के ऑप्शन भी दिखाता है। यदि आपको यह नया फीचर नहीं देख रहा है, तो तुरंत एंड्रॉयड यूजर गूगल प्ले स्टोर और iPhone यूजर पर ऐप स्टोर पर जाकर वॉट्सऐप को अपडेट करें।

वॉट्सऐप वेब पर लॉगइन का नया तरीका

अगर आप लैपटॉप पर WhatsApp चलाते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी ऐसे यूजर्स के लिए लॉगइन प्रोसेस को आसान बना रही है। अब आप अपना फोन नंबर दर्ज कर लॉगइन कर सकेंगे। दरअसल, वॉट्सऐप एंड्रॉयड पर बीटा टेस्टर्स के लिए फोन नंबर का उपयोग करके वॉट्सऐप वेब पर लॉगइन करने के लिए एक फीचर रोलआउट कर रहा है। आपको बता दें कि वर्तमान में वॉट्सऐप के वेब वर्जन पर लॉगइन करने के लिए यूजर्स को अपने स्मार्टफोन से एक क्यूआर कोड स्कैन करना होता है।

बीटा टेस्टर्स के लिए आया नया फीचर

सबसे पहले इस फीचर को एंड्रॉयड के लिए वॉट्सऐप बीटा के वर्जन 2.23.14 पर फीचर ट्रैक करनी वाली वेबसाइट WABetaInfo ने देखा, नया फीचर डिस्प्ले के ऊपरी दाएं कोने पर थ्री-डॉट मेनू पर टैप करके और Linked devices पर जाकर दिखाई देगा। जैसे ही आप लिंक्ड डिवाइस पर क्लिक करेंगे आपको अगली स्क्रीन पर क्यूआर कोड स्कैनर के ठीक नीचे Link with phone number instead नाम का नया ऑप्शन दिखाई देगा।

QR कोड स्कैन करने का झंझट खत्म

एंड्रॉइड 2.23.14.18 अपडेट के लिए लेटेस्ट वॉट्सऐप बीटा इंस्टॉल करने के बाद, आपको भी यह नया फीचर एक्सपीरियंस करने के लिए मिल सकता है, जिसका उद्देश्य यूजर्स को अपने अकाउंट को आसानी से एक एडिशनल डिवाइस से लिंक करने में मदद करना है। विशेष रूप से, इस फीचर को "Link with phone number" कहा जा रहा है। इस फीचर की बदौलत, यूजर QR कोड को स्कैन किए बगैर अपने अकाउंट को WhatsApp Web से लिंक कर सकते हैं। हमेशा की तरह, यह नया ऑप्शन फिलहाल खुल बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है।