क्या है Masked Aadhaar कार्ड? फोटोकॉपी की जगह इसे शेयर करने की सलाह, ऐसे करें डाउनलोड

आधार कार्ड को लेकर सरकार ने रविवार को बड़ी चेतावनी जारी की थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। सरकार ने लोगों को आधार कार्ड की फोटोकॉपी ना शेयर करने की सलाह दी थी, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। 27 मई को जारी किए गए नोटिफिकेशन में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा था कि सिर्फ UIDAI से लाइसेंस प्राप्त संगठन ही किसी व्यक्ति की पहचान के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि होटल या फिल्म हॉल जैसी निजी संस्थाएं आधार कार्ड की प्रतियां रखने की हकदार नहीं हैं। सरकार ने लोगों को फोटोकॉपी की जगह मास्क्ड आधार (Masked Aadhaar) का इस्तेमाल करने को कहा था, जिसमें आधार कार्ड के सिर्फ आखिरी 4 डिजिट दिखते हैं। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या होता है Masked Aadhaar और आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं?

यह भी पढ़ें: दोगुना टोल देने से बचा लेगी यह FASTag ट्रिक, बस इस नंबर पर देनी होगी Missed Call

मास्क्ड आधार कार्ड क्या है?

UIDAI के पास एक आधार का एक खास वर्जन होता है जिसे मास्क्ड आधार कहा जाता है। इसके इस्तेमाल आधार के दुरुपयोग से बचने के लिए किया जा सकता है। आधार का यह वर्जन आपके आधार कार्ड पर को अतिरिक्त सुरक्षा देता है। आपके डाउनलोड किए गए ई-आधार में आपके आधार नंबर को मास्क करता है और सिर्फ आधार नंबर के अंतिम चार अंक दिखाता है। UIDAI के अनुसार “मास्क्ड आधार संख्या का मतलब है आधार संख्या के पहले 8 अंकों को "xxxx-xxxx" के साथ बदलना, जबकि आधार संख्या के केवल अंतिम 4 अंक दिखाई देते हैं।"

संबंधित खबरें

यह भी पढ़ें: ढूंढने से भी नहीं मिलेगा इतना सस्ता Recharge! 141 रुपये में पाएं 365 दिन वैलिडिटी

इसे कैसे डाउनलोड करें

1. https://myaadhaar.uidai.gov.in/ पर जाएं।

2. अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें

3. 'Do you want a masked Aadhaar' विकल्प चुनें

4. डाउनलोड का चयन करें और आधार संख्या के केवल अंतिम चार अंकों के साथ आधार कार्ड की एक कॉपी प्राप्त करें।