हमेशा के लिए ऐसे डिलीट करें Twitter Account, देखें डेटा डाउनलोड करने का तरीका

Elon Musk ने अभी-अभी Twitter खरीदा है और वह पहले ही कंपनी पर कहर बरपा चुके हैं। मस्क ने पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बर्खास्त कर दिया है, टॉप एग्जीक्यूटिव्स को बाहर निकाल दिया है, और अब आज हजारों कर्मचारियों की छंटनी करने वाले हैं। मस्क ने कुछ स्पेशल फीचर्स तक पहुंच प्राप्त करने के लिए यूजर्स से शुल्क लेने की भी तैयारी कर ली है। जबकि बहुत कुछ बदलना बाकी है, एक डेटा फर्म, बॉट सेंटिनल, दावा कर रही है कि जब से नए बॉस एलोन मस्क ने टेक कंपनी खरीदी है तब से ट्विटर ने करीब दस लाख यूजर्स को खो दिया है। कंपनी ने बताया कि अब तक लगभग 8,77,000 अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। यदि अब आप भी ट्विटर पर नहीं रहना चाहते हैं, तो हमने ट्विटर अकाउंट को डीएक्टिवेट करने और डेटा डाउनलोड करने के स्टेप्स बताए हैं।

ट्विटर अकाउंट को कैसे डीएक्टिवेट करें?

स्टेप 1: अपने फोन पर ट्विटर ओपन करें और अपने प्रोफाइल आइकन पर टैप करें, जो स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने में स्थित है।

स्टेप 2: अब, Settings and support पर टैप करें।

स्टेप 3: अब दोबारा Settings and privacy पर टैप करें -> Account -> Deactivate Account पर टैप करें।

स्टेप 4: आपको स्क्रीन के नीचे लाल रंग में एक डीएक्टिवेट बटन मिलेगा, डीएक्टिवेशन प्रोसेस शुरू करने के लिए बस उस पर टैप करें। इसके बाद, आपको बस अपने ट्विटर अकाउंट को डिलीट करने के लिए ऑन-निर्देशों का पालन करना होगा।

ट्विटर डेटा कैसे डाउनलोड करें?

आपको बस ऊपर बताए गए स्टेप्स का पालन करने की आवश्यकता है और "Deactivate account" पर टैप करने के बजाय, "Download an archive of your data" पर टैप करना है। फिर आपको पहले यह प्रमाणित करना होगा कि क्या यह आप हैं जो डेटा डाउनलोड करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके बाद आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे।

जब आप अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट करते हैं तो क्या होता है?

भले ही आप अपने ट्विटर अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दें, फिर भी अन्य लोगों के ट्वीट्स में आपके अकाउंट के यूजरनेम का उल्लेख मौजूद रहेगा। हालांकि, प्लेटफॉर्म इसे आपकी प्रोफाइल से लिंक करना बंद कर देगा क्योंकि आपकी प्रोफाइल अब उपलब्ध नहीं होगी।

क्या आप अपने ट्विटर अकाउंट को हटाने के बाद उसे रीस्टोर या रीएक्टिवेट कर सकते हैं?

ट्विटर आपको 30-दिन का डीएक्टिवेशन विंडो देता है, और यदि आप इस समयावधि के दौरान अपने अकाउंट में लॉगइन नहीं करते हैं, तो यह आपके ट्विटर अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर देता है। कंपनी ने कहा, "एक बार जब आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाता है, तो आपका अकाउंट हमारे सिस्टम में उपलब्ध नहीं होता है। इसके बाद, आप अपने पिछले अकाउंट को फिर से एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे और आपके पास किसी भी पुराने ट्वीट तक पहुंच नहीं होगी।"

जब आप अपने ट्विटर अकाउंट को डीएक्टिवेट करते हैं, तो आपको दोबारा एक्टिवेशन के लिए 12 महीने की अवधि चुनने का ऑप्शन मिलता है। इस तरह, यदि आप ट्विटर पर वापस आने का निर्णय लेते हैं, तो आप प्लेटफॉर्म के सपोर्ट पेज के अनुसार, अपना पुराना अकाउंट दोबारा प्राप्त कर लेंगे।

ट्विटर के विकल्प?

1. Koo App: जब ट्विटर ऑप्शनों की बात आती है, तो कू सबसे पहला ऐप है जो दिमाग में आता है। इसे 2020 में लॉन्च किया गया था। यह ट्विटर का एक भारतीय वर्जन है जो आपको अपनी मूल भाषा में राय या विचार शेयर करने की अनुमति देता है। यह अंग्रेजी के अलावा लगभग 7 भाषाओं के लिए सपोर्ट प्रदान करता है। आपको कई ऐसे फीचर्स मिलते हैं, जो आपको ट्विटर पर नहीं मिलते।

2. Truth Social app: लोग ट्रूथ सोशल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे इस साल की शुरुआत में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया था। हालांकि, फिलहाल यह सभी क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है और वास्तव में, केवल iOS यूजर ही इसका उपयोग कर सकते हैं। यूजर बस साइन-अप कर सकते हैं और एक फोटो, न्यूज स्टोरी या वीडियो लिंक पर अपनी राय शेयर कर सकते हैं।

3. Reddit App: इन दोनों के अलावा यूजर्स Reddit जैसे ऐप्स पर भी भरोसा कर सकते हैं, जिसके करीब 52 मिलियन डेली यूजर्स हैं। यहां, आप कम्युनिटी बना सकते हैं और विभिन्न प्रकार के विषयों जैसे कि फाइनेंस, फिटनेस और बहुत कुछ के बारे में चर्चा देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म में एक डिस्कवर टैब भी है जो साइट से फोटो और वीडियो दिखाता है।

(फोटो क्रेडिट- comparitech)