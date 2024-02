Tatkal Ticket बुक करते समय अपनाएं ये अनोखा तरीका, ट्रेन में मिल जाएगी Confirm Seat

ऐप पर पढ़ें

Tatkal Rail Ticket Booking : अगर आप ट्रेन से अचानक कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं और तत्काल में टिकट बुक करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपको कन्फर्म टिकट बुक करने में मदद कर सकती है।क्योंकि यहां हम आपको कन्फर्म ट्रेन टिकट बुक करने का तरीका बता रहे हैं जिसके जरिये अब आखिरी मिनट में अपने ट्रिप की प्लानिंग कर ट्रेन की टिकट बुकिंग कर सकते हैं। आईआरसीटीसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिये तत्काल ट्रेन बुकिंग के लिए ट्रेन की सभी बर्थ पर टिकट बुक कर सकते हैं। ये तरीका बहुत ही आसान है, जानते हैं ऐसा करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस:

ऐसे फटाफट बुक करें कन्फर्म रेल टिकट

1. टाइमिंग का रखें ध्यान

तत्काल टिकट बुक करने के लिए सही समय पर ऑनलाइन रहना जरूरी होता है। AC की तत्काल टिक बुक का समय 10 बजे होता है, इसलिए ध्यान रखें कि 9.58 तक आप लॉगिन कर लें। स्लीपर क्लास में तत्काल टिकट बुक करने का समय 11 बजे होता है। ऐसे में 10:58 पर लॉगिन कर लें। लॉगिन के तुरंत बाद तत्काल काउंटर खुलने से पहले आपको मास्टर लिस्ट बना लेना चाहिए।

2. मास्टर लिस्ट फीचर को यूज करें

तत्काल टिकट आसानी से बुक करने के लिए ये फीचर काफी काम का है। आईआरसीटीसी ने यात्रियों की मदद के लिए एक नया फीचर जोड़ा है जिसे मास्टर लिस्ट फीचर करते हैं। इस फीचर के जरिए यात्रियों की डिटेल्स पहले ही भर लिए जाते हैं। इसके बाद बुकिंग करते वक्त आपको पैसेंजर डिटेल्स भरने में समय नहीं लगता है और जल्द से जल्द आप पेमेंट करके बुकिंग कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से तत्काल बुकिंग का प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है।

ऐसे काम करता है मास्टर लिस्ट फीचर

> इसके लिए सबसे पहले IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

> इसमें My Account पर जाकर My Profile ऑप्शन का चुनाव करें।

> आगे Add/Modify Master List ऑप्शन का चुनाव करें।

> आगे पैसेंजर का नाम, लिंग, बर्थ आदि जानकारी दर्ज करें और Submit बटन पर क्लिक करें।

> इसके बाद आपकी मास्टर लिस्ट बन जाएं।

> बुकिंग करते वक्त My Passenger List पर जाकर क्लिक करें।

> इसके बाद आप पेमेंट करके आसानी से तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे।

मास्टर लिस्ट आपके बहुत काम की चीज है। मास्टर लिस्ट में अगर आप पहले ही अपनी जरूरी डिटेल्स डाल देंगे तो टिकट बुक करते समय आपको कुछ नहीं करना है। नेम पर क्लिक करते ही नीचे आपकी जारी डिटेल्स आ जाएंगी। उस पर क्लिक करते ही डिटेल्स ऑटो फिल हो जाएंगी। आपका समय बच जाएगा।