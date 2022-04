हिंदी न्यूज़ गैजेट्स Jio-Airtel की देखा-देखी! Vodafone Idea भी लाई 30 और 31 दिन के दो Plans, जानिए किसका प्लान है बेस्ट?

Vodafone Idea ने अपने पोर्टफोलियो में 30-दिन और 31-दिन के रिचार्ज प्लान जोड़े हैं, जिनकी कीमत क्रमशः 327 रुपये और 337 रुपये है। ये प्लान प्लान एयरटेल और जियो के 296 वाले प्रीपेड प्लान को टक्कर देंगे:

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Sat, 02 Apr 2022 05:18 PM

