नए फोन में सिम लगाने पर 2400 रुपये का Free रीचार्ज, कमाल ऑफर दे रही है यह कंपनी

भारतीय टेलिकॉम मार्केट में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (Vi) तीन सबसे बड़े नाम हैं। इनमें से वोडाफोन आइडिया अकेली कंपनी है, जिसने अब तक 5G सेवाएं लॉन्च नहीं की हैं। ऐसे में Vi के पास अपना यूजरबेस बचाए रखने की चुनौती है और यह ढेरों बेहतरीन ऑफर्स के साथ सबस्क्राइबर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है। अब कंपनी ने Vi Smartphone Program लॉन्च किया है, जिसके साथ 2400 रुपये तक का रीचार्ज डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है।

Vi Smartphone Program के साथ सब्सक्राइबर्स को नए डिवाइस में कंपनी का नंबर इस्तेमाल करने की स्थिति में 100 रुपये का डिस्काउंट हर महीने दिया जाएगा। 299 रुपये या इससे ज्यादा कीमत वाले प्लान से रीचार्ज करने वाले यूजर्स को 24 महीनों तक इस डिस्काउंट का फायदा मिलता रहेगा। यानी कि यूजर्स अपने मंथली रीचार्ज पर 100 रुपये की बचत पूरे दो साल कर पाएंगे। इस डिस्काउंट का फायदा Vi App में जाकर उठाया जा सकेगा।

ऐसे मिलेगा Vi स्मार्टफोन प्रोग्राम का फायदा

Vi स्मार्टफोन प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए यूजर्स को 4G या 5G स्मार्टफोन पर अपग्रेड करना होगा। इस ऑफर का फायदा मौजूदा Vi सब्सक्राइबर्स और कंपनी की सेवाएं लेने वाले नए यूजर्स दोनों को दिया जा रहा है। नए 4G या 5G फोन में Vi सिम कार्ड लगाते ही यूजर्स इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ध्यान रहे, इस फोन में पिछले 6 महीने के अंदर Vi नेटवर्क वाला सिम इस्तेमाल ना हुआ हो तभी ऑफर का फायदा मिलेगा।

नए फोन में Vi सिम कार्ड लगाने के बाद एलिजिबल यूजर्स को 24 घंटे के अंदर एक Welcome मेसेज मिलेगा, जिसमें बताया जाएगा कि उन्हें 2400 रुपये का रीचार्ज डिस्काउंट मिला है। इसके बाद रीचार्ज डिस्काउंट का फायदा उठाने की प्रक्रिया बेहद आसान है। यूजर्स को सिम कार्ड लगाने के बाद 30 दिनों के अंदर 299 रुपये या इससे ज्यादा कीमत वाले Vi Hero Unlimited Pack से रीचार्ज करना होगा। इसके बाद Vi ऐप में डिस्काउंट कूपन्स मिल जाएंगे।

ऐसे मिलेगा कूपन डिस्काउंट्स का ऑफर

पहली बार रीचार्ज करने के बाद यूजर्स को Vi App के 'My Coupons' सेक्शन में 100 रुपये का रीचार्ज डिस्काउंट कूपन दिखने लगेगा। इस कूपन को अगले Vi Hero Unlimited रीचार्ज के वक्त रिडीम किया जा सकेगा और अगले रीचार्ज पर यह अपने आप अप्लाई हो जाएगा। इस तरह कोड्स मिलते रहेंगे और 24 महीनों तक हर रीचार्ज पर 100 रुपये का डिस्काउंट मिलता जाएगा। आप जब चाहें ऐप के 'My Account' और 'My Coupons' सेक्शन में जाकर कूपन ऐक्सेस कर सकेंगे।