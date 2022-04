Vi यूजर्स की बल्ले-बल्ले: ऐप बताएगा Jobs, अंग्रेजी बोलना भी सीख सकेंगे यूजर

वीआई अपने ग्राहकों को एक शानदार सुविधा देने जा रहा है, जो उन्हें बेहतर भविष्य का निर्माण करने में मदद करेगी। कंपनी एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए ऐप के अंदर एक डिजिटल जॉब पोर्टल बना रही है। जानिए पूरी ड

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Wed, 06 Apr 2022 06:33 PM

इस खबर को सुनें