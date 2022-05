50MP कैमरे और 44W फास्ट चार्जिंग के साथ आया Vivo Y55 4G, मिलेगी 12GB रैम और शानदार स्क्रीन

वीवो Y55 4G स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है। कंपनी इस फोन में 12जीबी रैम (8जीबी+4जीबी) के साथ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग दे रही है। फोन में 6.44 इंच का डिस्प्ले लगा है।

Wed, 04 May 2022 09:52 AM

Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Wed, 04 May 2022 09:52 AM

इस खबर को सुनें