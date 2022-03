हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 8GB रैम और दमदार प्रोसेसर के साथ आया Vivo Y33s 5G, कैमरा और डिस्प्ले भी शानदार

8GB रैम और दमदार प्रोसेसर के साथ आया Vivo Y33s 5G, कैमरा और डिस्प्ले भी शानदार

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Tue, 01 Mar 2022 05:05 PM

इस खबर को सुनें