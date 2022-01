हिंदी न्यूज़ गैजेट्स आ गया Vivo का एक और जबर्दस्त स्मार्टफोन, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, रिवर्स चार्जिंग फीचर से है लैस

आ गया Vivo का एक और जबर्दस्त स्मार्टफोन, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, रिवर्स चार्जिंग फीचर से है लैस

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Vishnu Mon, 03 Jan 2022 08:28 PM

इस खबर को सुनें