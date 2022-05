Vivo ने दिया यूजर्स को गिफ्ट, सस्ते हुए दो पॉप्युलर स्मार्टफोन, कम कीमत में मिलेंगे टॉप फीचर

वीवो Y21 और Y21e स्मार्टफोन्स को खरीदने के लिए अब आपको 500 रुपये कम खर्च करने पड़ेंगे। 500 रुपये के प्राइस कट के बाद ये दोनों फोन नई कीमतों के साथ फ्लिपकार्ट पर लिस्ट हो गए हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

इस खबर को सुनें