Vivo का तोहफा! इस सस्ते फोन की कीमत में कटौती, अब सिर्फ ₹10,490 में मिलेगा

कंपनी ने वाई-सीरीज के स्मार्टफोन Vivo Y15s को सस्ता कर दिया। इस फोन को इसी साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। फोन में डुअल-रियर कैमरा, वाटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले और 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Mon, 11 Apr 2022 02:50 PM

