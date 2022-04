Vivo X80 का इंतजार कर रहे यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, 18 मई को लॉन्च होंगे कंपनी के प्रीमियम फ्लैगशिप फोन

वीवो X80 सीरीज 18 मई को भारत में लॉन्च होगी। कंपनी ने अपनी इंडियन वेबसाइट पर इस फोन के लॉन्च को टीज किया है। फोन में 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी गई है।

इस खबर को सुनें