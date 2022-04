होश उड़ा देंगे Vivo X80 के स्पेक्स: 12GB रैम और 6.78 इंच डिस्प्ले के साथ मिलेगा इतना तगड़ा कैमरा

वीवो X80 के स्पेसिफिकेशन लीक हो गए हैं। कहा जा रहा है कि फोन में 6.78 इंच का OLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9000 Proसेसर के साथ आएगा। डिटेल में जानिए फोन के बारे में सबकुछ

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Fri, 01 Apr 2022 12:36 PM

